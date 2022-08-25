高三學習歷程上傳時間 技高、普高擬採雙軌制

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（中央社記者陳至中台北25日電）111學年度大專考招改革，首度使用高中「學習歷程」作為備審資料，但上傳時間接近統測，使技術型高中學生蠟燭兩頭燒。教育部規劃明年起採雙軌制，技高、普高生上傳日期分流。

現行高中上傳中央學習資料庫時間統一於4月底截止，逼近四技二專統測，包括全國教師工會總聯合會（全教總）、台灣青年民主協會、全國高級中等學校教育產業工會（全中教）等團體，接連為技高生請命。

教育部近期召開諮詢會議，會中提出112學年度起的新方案，採技高、普高「雙軌」規劃。未來10年，四技二專統一入學測驗（統測）維持在4月底和5月初舉行，技術型高中（專業群科）學生提交學習歷程的截止時間，將從4月底延後到5月底。

對普通高中學生來說，學科能力測驗（學測）是在1月舉行，考完再準備學習歷程，時間並不衝突，因此仍維持4月底的截止時間。至於綜合高中，則視學生走的是學術或專業學程，配合雙軌的上傳時間。

全教總高中職委員會主委張瓊方今晚接受中央社電訪表示，今年技高學生真的太辛苦，要同時準備統測、學習歷程，統測後一週還有期末考，3件事都卡在一起，112學年度新的日程確實較友善。

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張瓊方表示，全教總有特別要求，在期末考之後，至少還要給學生10到14天準備學習歷程，為此與技職司來回溝通數次。目前教育部擬定的方案，技高是5月底才上傳截止，確實已有留給學生一定的準備時間。

根據教育部會議中的規劃草案，將壓縮考招作業期程，以因應雙軌日程調整。技高生調整後的準備天數，已優於或與普高生一致，不影響考生權益。（編輯：管中維）1110825