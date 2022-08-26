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花蓮縣調升課後輔導教師鐘點費 每堂400元

2022/8/26 16:44
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（中央社記者張祈花蓮縣26日電）花蓮免費提供國中小課後照顧及課後輔導，但教師鐘點費不一，且低於中央上限每堂新台幣400元，有議員建議提高，花蓮縣府回應，將於111學年度起提升至每堂400元。

無黨籍花蓮縣議員楊華美發布新聞資料指出，學校下午4時後的課後照顧非正式教育課程，但因家長工作需求，無法在下課時間準時接送孩子，課後照護逐漸成為教育制度重要一環。

楊華美指出，國小課後照顧課程需付給講師鐘點費，下午4時後每堂課鐘點費320元，相較中央上限每堂400元仍有調升空間，且鄰近的台東縣、宜蘭縣都是400元。

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楊華美表示，除了提高課後照顧鐘點費，也應規劃多元課程，引進專業技能人才、流浪教師利用課後照顧教學，讓學生有機會接觸不同領域知識也能增加就業機會。

花蓮縣政府教育處今天發布新聞資料指出，花蓮縣免費課後輔導計畫執行10餘年，經評估各校課後輔導、課後照顧執行現況，現行下午4時後課後照顧、課後輔導鐘點費，國小為每堂320元、國中每堂360元，將於111學年度起調整為每堂400元，預計每學期增加約352萬元經費。（編輯：郭諭儒）1110826

楊華美
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