29日中南部留意午後大雨 颱風軒嵐諾生成路徑待觀察

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（中央社記者張雄風台北28日電）氣象局今天表示，明天大台北、宜花東仍需留意攝氏36度以上高溫，午後中南部防局部大雨；輕颱軒嵐諾今天下午生成，南方有另一個熱帶系統在發展，未來是否互相影響，仍待觀察。

中央氣象局預報員曾昭誠告訴中央社記者，明天至31日水氣減少，各地大多為多雲，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，中南部地區有局部大雨發生；清晨西半部地區有零星短暫陣雨。

曾昭誠提醒，明天氣象局仍針對大台北、宜花東等地區發布高溫資訊，預計氣溫達36度以上。

曾昭誠指出，預估9月1日至4日，台灣天氣改為受東北風影響，北部及東北部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

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曾昭誠提到，氣象局今天下午發布輕颱軒嵐諾生成訊息，根據日本預測，大致上是往日本接近；然而目前在軒嵐諾的偏西南方海面上有另一個熱帶系統正在發展，接下來要視其發展，才能判斷軒嵐諾的行進方向。

至於發展中的熱帶系統是否會對台灣造成影響，曾昭誠說，現在海面上除了熱帶系統外，還有東北風的變數，不確定性很大，可能要再觀察，8月底、9月初才能有進一步資訊。（編輯：陳清芳）1110828