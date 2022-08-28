高雄大雨 路樹倒塌壓毀汽車、燕巢200多戶停電

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高雄市28日下午下大雨，三民區建國二路一棵路樹倒塌，壓毀一輛汽車，幸無人傷亡。（民眾提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年8月28日

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（中央社記者蔡孟妤、曾以寧高雄28日電）高雄市今天下午下大雨，三民區建國二路一棵路樹倒塌，壓毀一輛汽車，幸無人傷亡。另燕巢區一度因開關受大雷雨影響燒損，造成200多戶停電。

因午後對流雲系發展旺盛，中央氣象局針對高雄市等多個縣市發布豪雨特報，根據高雄氣象站資料統計，截至下午近3時，高雄市燕巢區短短3小時雨量高達131毫米，另杉林、內門區1小時累積雨量也達52毫米。

高雄市三民區建國二路下午4時39分許，一棵路樹突然倒塌，整棵樹連根拔起橫臥在馬路上，並壓毀停在停車格中的一輛汽車，幸未造成人員受傷。

由於整棵樹倒塌於建國二路，致雙向道路無法通行，轄區警方獲報後，至現場拉起封鎖線，並於建國、忠孝及建國、復興路段疏導交通，另通知車主及高雄市工務局養工處人員前來處理。

高雄市工務局養工處說明表示，三民區建國二路路樹倒塌，造成車輛損傷，無人傷亡，現場已進行交通維護管理，人員機具正在現場處理中。

此外，高雄市燕巢區中興路64巷117弄一帶下午一度停電，台電高雄區營業處副處長邱玉典告訴中央社記者，受損的是工廠等特殊用戶使用的3相線路，一般家戶用電未受影響，共200多戶停電，經查為開關受大雷雨影響燒損，更新熔絲後，下午3時35分全數復電完成。

高雄左營區25、26日連2日停電，分別影響3859、7525戶；27日早上鼓山變電所又因饋線遭松鼠碰觸，造成8416戶停電。今天燕巢區再停電，已是高雄連4日發生停電。（編輯：李亨山）1110828

高雄大雨 左營市區道路人孔蓋現「湧泉」

（中央社記者蔡孟妤高雄28日電）高雄市今天下午下起大雨，左營區新榮街一處人孔蓋下午4時許，突然冒出「湧泉」，轄區警方巡邏發現後，現場維護交通並通知水利局派員處理。



不過人孔蓋沒有冒水太久，10分鐘後即恢復正常，研判是雨勢太大影響排水，人孔蓋恢復正常後，交通也恢復正常。



高雄市水利局水情中心表示，左營區新榮街孔蓋冒水事件，經水利局派員勘查，為漢神巨蛋購物廣場基地範圍內的排水系統，非屬公共排水。水利局將於上班時間與業者會同現勘，協助改善。（編輯：黃世雅）1110828