更多編輯台推薦新聞：
FED不排除9月再升息3碼 學者：央行跟不跟進陷兩難
產經

FED不排除9月再升息3碼 學者：央行跟不跟進陷兩難

國衛院研究：老年人長期吃維生素D 失智風險不減反增
生活

國衛院研究：老年人長期吃維生素D 失智風險不減反增

打火弟兄染疫後咳不停易喘 救災出任務怕拖累同事
生活

打火弟兄染疫後咳不停易喘 救災出任務怕拖累同事

住院陪探病9月起可家用快篩 4大QA一次看
生活

住院陪探病9月起可家用快篩 4大QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
米其林台北台中台南高雄指南2022完整名單 頤宮蟬聯三星、一星7家新入榜
首頁 / 生活

青春期孩子不好懂 教育部首贈國一生家長親職手冊

2022/8/30 12:26
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北30日電）中小學今天開學，教育部首度針對國中1年級新生家長，發送新編訂的「我和我的孩子」青少年篇親職教育手冊，協助家長陪伴青春期孩子度過身心發展的關鍵時期。

教育部今天發出新聞稿，111學年度的開學日，除和往年一樣發給幼兒園大班、國小1年級新生家長「開學禮袋」，今年並首度發送新出版的青少年篇親職教育手冊，給國中1年級新生的家長，同時也舉辦刮刮樂抽獎活動，中獎號碼將於9月1日在教育部家庭教育資訊網公告。

國中適逢青春期階段，親子間易有衝突，「我和我的孩子」針對常見的狀況提供解方。例如孩子過度關注自己的外表，出現沒自信、飲食不均衡甚至憂鬱，家長可多傾聽理解，找機會聊聊電影、電視裡的明星，瞭解孩子模仿、認同的標準，適度欣賞和接納，進而引導從自然的角度，透過適度運動、均衡飲食，建立健康的形象。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

國中階段也是家長與孩子談「性」的關鍵期，手冊建議親子可共同收集、理解網路和書本上的性知識，一起討論戀愛交往的情感關係，展現正面、坦誠態度，思考性背後的價值。

面對升學壓力，手冊建議家長給予正向支持和鼓勵，讓孩子學習對自己的選擇負責。如果孩子沒有想法，家長可試著提出幾個方案，也可提供自身經驗或一同蒐集資料。關鍵是將孩子視為一個獨立完整的個體，即便未來規劃不如家長期望，也要學習尊重並接納。（編輯：陳政偉）1110830

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族