青春期孩子不好懂 教育部首贈國一生家長親職手冊

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（中央社記者陳至中台北30日電）中小學今天開學，教育部首度針對國中1年級新生家長，發送新編訂的「我和我的孩子」青少年篇親職教育手冊，協助家長陪伴青春期孩子度過身心發展的關鍵時期。

教育部今天發出新聞稿，111學年度的開學日，除和往年一樣發給幼兒園大班、國小1年級新生家長「開學禮袋」，今年並首度發送新出版的青少年篇親職教育手冊，給國中1年級新生的家長，同時也舉辦刮刮樂抽獎活動，中獎號碼將於9月1日在教育部家庭教育資訊網公告。

國中適逢青春期階段，親子間易有衝突，「我和我的孩子」針對常見的狀況提供解方。例如孩子過度關注自己的外表，出現沒自信、飲食不均衡甚至憂鬱，家長可多傾聽理解，找機會聊聊電影、電視裡的明星，瞭解孩子模仿、認同的標準，適度欣賞和接納，進而引導從自然的角度，透過適度運動、均衡飲食，建立健康的形象。

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國中階段也是家長與孩子談「性」的關鍵期，手冊建議親子可共同收集、理解網路和書本上的性知識，一起討論戀愛交往的情感關係，展現正面、坦誠態度，思考性背後的價值。

面對升學壓力，手冊建議家長給予正向支持和鼓勵，讓孩子學習對自己的選擇負責。如果孩子沒有想法，家長可試著提出幾個方案，也可提供自身經驗或一同蒐集資料。關鍵是將孩子視為一個獨立完整的個體，即便未來規劃不如家長期望，也要學習尊重並接納。（編輯：陳政偉）1110830