更多編輯台推薦新聞：
科學家解開不朽水母回春關鍵 為延緩人類老化提供新線索
科技

科學家解開不朽水母回春關鍵 為延緩人類老化提供新線索

米其林指南2022完整名單 頤宮蟬聯三星、一星7家新入榜
生活

米其林指南2022完整名單 頤宮蟬聯三星、一星7家新入榜

專訪／烏克蘭國會外委會主席：北京抗議友台小組成立無道理
政治

專訪／烏克蘭國會外委會主席：北京抗議友台小組成立無道理

住院陪探病9月起可家用快篩 4大QA一次看
生活

住院陪探病9月起可家用快篩 4大QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
政院核定 軍公教112年度不調薪
首頁 / 生活

比利時籍影像配樂師福多瑪 歸化為台灣人

2022/8/31 11:11（8/31 12:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
比利時籍影像配樂師福多瑪歸化中華民國國籍。（圖取自facebook.com/thomasfoguenne）
比利時籍影像配樂師福多瑪歸化中華民國國籍。（圖取自facebook.com/thomasfoguenne）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北31日電）內政部昨天召開歸化國籍高級專業人才審查會，通過影像配樂、積體電路設計、人工智慧前瞻科技、車用顯示器設計及語言教學等領域的7位高級專業人才，歸化中華民國國籍，成為正港台灣人。

內政部今天發布新聞稿表示，民國105年12月21日「國籍法」修正施行至今，已累計245位長期在台灣付出，熱愛並認同這塊土地的外國高級專業人才，在免喪失原有國籍情形下，歸化中華民國。

內政部說，這次審查通過的比利時籍福多瑪，為比利時當代作曲家聯盟正式會員，自100年迄今已創作逾80部影像配樂創作作品，並多次入圍金鐘獎音效、聲音設計等獎，更兩度獲得電視最佳音效獎肯定，且其影像配樂創作，常於國際影展中嶄露新意，有助台灣推廣影視文化的國際交流。

內政部指出，越南籍陳女士專長奈米技術、能源節約及人工智慧前瞻科技，已發表國際知名SCI論文20篇、專書著作4部、專書章節15篇及國內外會議論文集20篇，具有傑出研究能力，有助台灣提升相關專業技術。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

內政部說，西班牙籍沈先生專長教授中西文翻譯、企業倫理及國際經濟等課程，也曾撰寫並出版「應用中翻西」專書與發表學術論文，且其喜愛繪畫，多次舉辦畫展，捐贈畫作協助募款，同時為大學校牧，致力於學生關懷及籌辦各項身心靈成長活動，在教學、研究、服務方面均貢獻良多。

內政部表示，高級專業人才歸化取得中華民國國籍後，將擁有參政權，也能享有各種社會福利保障；歡迎外籍高級專業人才踴躍申請歸化成為正港台灣人，共同為台灣齊心努力。（編輯：謝佳珍）1110831

圖為福多瑪（左）以紀錄片「血琥珀」配樂師出席2017韓國釜山影展行前記者會。右為導演李永超。（中央社檔案照片）
圖為福多瑪（左）以紀錄片「血琥珀」配樂師出席2017韓國釜山影展行前記者會。右為導演李永超。（中央社檔案照片）
延伸閱讀
俄國鋼琴家柯隆泰歸化台灣：找到難以置信的平衡韓籍神父河鏞國獲殊勳歸化國籍 新竹市頒身分證75歲美籍神父台語好流利 領身分證當正港台灣人
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族