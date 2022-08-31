比利時籍影像配樂師福多瑪 歸化為台灣人

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（中央社記者賴于榛台北31日電）內政部昨天召開歸化國籍高級專業人才審查會，通過影像配樂、積體電路設計、人工智慧前瞻科技、車用顯示器設計及語言教學等領域的7位高級專業人才，歸化中華民國國籍，成為正港台灣人。

內政部今天發布新聞稿表示，民國105年12月21日「國籍法」修正施行至今，已累計245位長期在台灣付出，熱愛並認同這塊土地的外國高級專業人才，在免喪失原有國籍情形下，歸化中華民國。

內政部說，這次審查通過的比利時籍福多瑪，為比利時當代作曲家聯盟正式會員，自100年迄今已創作逾80部影像配樂創作作品，並多次入圍金鐘獎音效、聲音設計等獎，更兩度獲得電視最佳音效獎肯定，且其影像配樂創作，常於國際影展中嶄露新意，有助台灣推廣影視文化的國際交流。

內政部指出，越南籍陳女士專長奈米技術、能源節約及人工智慧前瞻科技，已發表國際知名SCI論文20篇、專書著作4部、專書章節15篇及國內外會議論文集20篇，具有傑出研究能力，有助台灣提升相關專業技術。

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內政部說，西班牙籍沈先生專長教授中西文翻譯、企業倫理及國際經濟等課程，也曾撰寫並出版「應用中翻西」專書與發表學術論文，且其喜愛繪畫，多次舉辦畫展，捐贈畫作協助募款，同時為大學校牧，致力於學生關懷及籌辦各項身心靈成長活動，在教學、研究、服務方面均貢獻良多。

內政部表示，高級專業人才歸化取得中華民國國籍後，將擁有參政權，也能享有各種社會福利保障；歡迎外籍高級專業人才踴躍申請歸化成為正港台灣人，共同為台灣齊心努力。（編輯：謝佳珍）1110831