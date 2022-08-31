門口鋼雕浴火重生「泰源鋼翼」 泰源技訓所歡迎打卡

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台東泰源技訓所大門口建置由受刑人創作的大型藝術作品「泰源鋼翼」，象徵受刑人浴火重生，歡迎民眾拍照打卡。（泰源技訓所提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年8月31日

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（中央社記者盧太城台東縣31日電）曾發生台灣獨立武裝事件的台東泰源技訓所，大門口建置由受刑人創作的大型藝術作品「泰源鋼翼」，象徵受刑人浴火重生，歡迎民眾拍照打卡，帶動地方觀光。

法務部矯正署泰源技能訓練所大門口日前設置一個大型藝術作品「泰源鋼翼」，今天揭幕。這作品是由技訓所受刑人成立的「阿拉巴灣鐵工坊」所創作，以霧面304不銹鋼材，運用裁切、鑽孔、彎折、焊接、打磨、拋光等多道工序製作，展現受刑人技能訓練的真功夫。

技訓所發布新聞稿表示，這對由受刑人自製、寓意「浴火重生」不一樣的翅膀，以台11線海岸山脈的青翠搭配台東萬里無雲的天空藍為背景，讓這件作品在空間中與遊客製造連結。「泰源鋼翼」的霧面不銹鋼在陽光照射下，透空的翅膀印照出熠熠光影，自然流動的陽光印記，不論從哪個角度、怎麼拍攝都好看，歡迎大家來打卡，帶動地方觀光。

泰源社區發展協會張徐郎理事長表示，泰源技訓所一直是地方好鄰居，會不定期派員敦親睦鄰幫忙割草、通水溝及清掃社區環境，自營作業的紅豆奶酥、養生雜糧土司，健康美味料實在，不銹鋼燜雞桶，堅固耐用還提供保固，都是泰源地區熱銷商品。

現在又再設置了這座大型藝術立標，「連我都想現在就來打卡」，相信這裡一定會成為休憩熱點，帶來人潮，繁榮地方，讓更多人知道泰源幽谷的美麗。

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泰源技訓所在台灣白色恐怖時期，佔有重要地位，民國50年開始興建，隸屬「國防部泰源感訓監獄」關押政治犯；後來因59年爆發「泰源事件」，61年後政治犯被送到綠島「綠洲山莊」。

根據促進轉型正義委員會公布資料，1970年2月8日，6位關押在台東泰源監獄的政治犯身上帶著「台灣獨立宣言」與文告，計畫奪取警衛槍彈，釋放監犯，並前往外國教會電台，向世界宣告台灣獨立；他們以刀刺了警衛班長後逃脫，但12天內陸續被抓回，之後警衛班長死亡。歷史上，這件事被稱為「泰源事件」。（編輯：陳仁華）1110831