中市攜手VTuber行銷伴手禮 搶攻秋節禮盒商機

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中31日電）台中市工商發展投資策進會攜手VTuber拍攝影片，行銷台中伴手禮，線上線下行銷兩路並進，今天公布網路票選人氣廠商，幫助業者把握疫後經濟復甦，搶攻中秋禮盒商機。

台中市工商發展投資策進會為行銷在地伴手禮，推出「台中伴手禮 元宇宙伴隨你」網路人氣票選活動，齊聚全台42名VTuber拍攝影片，代言「好禮標章」商品，今天舉行頒獎典禮。

頒獎典禮打造虛實整合頒贈儀式，由兩名虛擬代言人「雨宮夢」、「小空」遞交獎項給嘉賓，跨越現實與虛擬的界線，象徵帶領業者拚經濟將突破次元與地域的框架。

工策會總幹事黃于珊接受媒體聯訪表示，導入元宇宙概念並結合動漫產業推廣台中伴手禮，輔導業者開發新商機，將合作對象從網紅YouTuber拓展到虛擬偶像VTuber，更幫助業者在台中車站、市民廣場、台北世貿等地舉辦實體展銷市集。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

黃于珊指出，透過線上線下行銷並進，幫助業者把握COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後經濟復甦，在中秋檔期把口袋賺飽飽；未來還將建置平台，讓台中伴手禮銷售能跨越時空限制。

工策會說明，「台中伴手禮 元宇宙伴隨你」網路人氣票選獲頒前10名「特賞好禮」業者為旅禾泡芙之家、向陽房、巧遇農情、法布甜、黑色小白兔、薔薇森林、小林煎餅、歐客佬精品咖啡、松園食品、蜜友冰棒；「最佳好禮」業者為台中區漁會、木匠兄妹木工房、福壽實業、金匠食味廚房、ㄛ店o.shop、犂記阿犂伯、不二糕餅、嘉味軒、阿聰師、陳允寶泉。（編輯：陳仁華）1110831