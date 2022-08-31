8/31本土3萬4389例 增21死、132人中重症

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中央流行疫情指揮中心說明，31日國內新增3萬4389例COVID-19本土病例。圖為午後學童在台北中正紀念堂進行校外教學，臉上皆配戴口罩。中央社記者吳家昇攝 111年8月31日

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北31日電）COVID-19本土疫情如指揮中心預估，今天確診數達3.4萬例，病例數漸增，可能進入下一波流行。此外，單日新增4例兒童重症，分別為1例腦炎、3例MIS-C，其中1人已出院。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩今天下午於記者會說明，新增3萬4389例本土個案，確診個案新增中重症132例（中症99例、重症33例），其中21人死亡；境外移入增234例。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，新增最年輕死亡個案為1名30多歲男性，曾接種2劑疫苗，本身有糖尿病等慢性病史，6月6日出現意識改變等症狀，送急診採檢確診，X光顯示有肺炎，住院使用類固醇、抗生素、瑞德西韋等藥物治療。

羅一鈞說，這名個案因為後續糖尿病併發症，仍不幸於6月12日不治。當初個案死因為糖尿病酮酸血症，COVID-19列為「其他死因」，但近期經醫師改判為雙重死亡原因，今天將這名個案補列入死亡名單中。

另新增4例兒童重症，分別為1例腦炎、3例兒童多系統發炎症候群（MIS-C）。首先是1名2歲男童，無慢性病史、未接種疫苗，8月27日有發燒、腹瀉等症狀，使用家用快篩陽性確診，8月28日食慾下降、疲倦至急診。

個案在急診檢查體溫攝氏40.6度，且持續性全身抽搐半小時，頭部電腦斷層顯示有腦水腫，診斷疑似腦炎，給予瑞德西韋、類固醇、降腦壓、免疫球蛋白等藥物治療，8月29日轉入加護病房，病況改善，仍在治療中。

其中2例MIS-C個案，分別為1名歲男童，沒有慢性病，7月11日確診，8月24日出現腹痛、腹瀉、嘔吐、出疹等症狀，8月26日因發燒就醫；還有1名2歲女童，有蠶豆症，8月11日確診，8月22日起出現發燒、咳嗽、腹瀉等症狀，8月27日至急診。

羅一鈞說明，上述2名兒童重症個案，皆經過醫院檢查，顯示有發炎指數升高、凝血功能異常等症狀，疑似MIS-C，收治住院，給予免疫球蛋白等藥物治療，目前仍在一般病房治療中。

最後為1名6歲男童，未曾確診，8月12日起發燒、腹痛、嘔吐等症狀，8月13日至急診，疑急性腸胃炎住院，PCR陰性，但症狀持續，並有紅眼及發炎指數升高，血清抗體皆為陽性，研判曾染疫，疑似MIS-C收治住院，給予免疫球蛋白、類固醇等藥物治療，病況好轉，已經於8月28日出院。

國內12歲以下兒童重症累計195例，28例腦炎、22例肺炎、3例敗血症、10例哮吼、121例MIS-C、1例心肌炎、3例共病（腦腫瘤、癲癇重積）及7例到院前死亡；上述個案有29人死亡，10例腦炎、6例肺炎、1例心肌炎、2例敗血症、2例共病、1例哮吼及7例到院前死亡。

根據指揮中心統計，今年1月至8月30日，本土輕症、無症狀個案累計520萬7290例、占99.54%，中症累計1萬3365例、占0.26%，重症累計1萬529例、占0.20%，其中死亡累計9060人。（編輯：張芷瑄）1110831

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

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