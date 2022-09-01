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王必勝妻不看指揮中心直播 不打指揮官表現成績

2022/9/1 11:50
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（中央社記者陳婕翎台北1日電）衛福部次長王必勝7月接任指揮中心指揮官，他的妻子、北榮神經醫學中心癲癇科主任尤香玉今天回應媒體，因疫情直播時間都在門診，所以沒有看，被問及指揮官表現，她不予回應。

北榮今天舉辦「頑性癲癇治療新曙光：聚焦式超音波」第一期臨床試驗成果發表記者會，尤香玉作為試驗主持人，她在會後被媒體問及，隨著國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情逐漸平穩，丈夫王必勝時間是否變得比較彈性，她並沒有正面回應。

尤香玉說，這段時間，真的很感謝大家把台灣守得很好，因為聚焦式超音波第一期臨床試驗，正好在台灣疫情最嚴重的時候進行，幸好本土疫情還是好好的被控制住，所以當初團隊在發表成果時，進度是超前國際的。

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有媒體記者問到，是否曾與王必勝討論過聚焦式超音波第一期臨床試驗研究，尤香玉說，這項研究成果都會與相關同行分享，但王必勝沒有提供意見；夫妻之間相處模式還是一樣，彼此很少討論公事，所以並沒有和王必勝談過防疫相關的事情。

尤香玉也表示，謝謝大家關心她的私領域，也因為被外界關注，所以過去她製作有關癲癇衛教的資訊也重新被看見，讓不少癲癇患者的生活品質能感善，對癲癇患者來說，這樣的結果就是最好的。（編輯：卞金峰）1110901

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