開放入境旅客可自駕至檢疫處所 民眾讚符合需求

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桃園國際機場1日起開放入境旅客自行駕車前往檢疫處所，目前桃機規劃第一航廈P2停車場約800個、第二航廈P4停車場約2300個自駕車輛停放區；不過根據知情人士指出，截至1日中午，尚無返台民眾自行駕車。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年9月1日

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（中央社記者吳睿騏桃園機場1日電）桃機今天起開放入境旅客自行駕車前往檢疫處所，到機場接送親友的民眾也表示，開放自行駕車符合國人需求，不過根據知情人士指出，截至中午為止，尚無返台民眾自行駕車。

航空公司表示，目前的出國民眾仍以商務、留學等剛性需求為主，而商務出訪多需3至5天的時間，新政策上路後，估計大約需要一週的時間，返台國人自行駕車前往檢疫處所的人數才會慢慢增加。

家住嘉義市的陳先生到桃機接送返台親人表示，感謝政府開放自行駕車到檢疫處所，因為若自行搭防疫計程車需新台幣近2000元車資，搭乘防疫巴士班次等待時間較久，且家人也擔心防疫消毒問題，最後只好請假接送，「能自行駕車才符合民眾需求」。

桃機公司表示，目前已規劃第一航廈P2停車場約800個，以及第二航廈P4停車場約2300個自駕車輛停放區，除設置專用動線及宣導告示，並有保全協助引導，機場的工作與清消人員須依規定穿戴防護裝備及進行健康監測，並機動調整各通關與防疫措施。

桃機公司指出，桃機也精進各項COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫作為，包括增加航廈至停車場與停車場繳費機的清消頻率、停車場繳費機旁增設手部消毒設備等。（編輯：張銘坤）1110901