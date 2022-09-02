基隆大武崙沙灘封閉健走延期 宜蘭太平山預警休園

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（中央社記者王朝鈺基隆2日電）颱風軒嵐諾逼近，基隆市大武崙沙灘今天起至4日預防性封閉，原定明天在外木山舉辦的全國萬人健走活動則延期辦理。另外，太平山遊樂區及自然步道今天中午過後預警性休園。

基隆市政府表示，大武崙沙灘今天起至4日預防性封閉，請遊客做好防颱整備，另外，由市府和台灣體育總會主辦，原定明天在外木山漁港旁廣場舉辦的全國萬人健走大會師活動，也因受到颱風影響，為確保民眾安全將延期辦理。

市府指出，為維護旅客及船家安全，基隆嶼今天起至4日封島3天，5日起恢復開放登島，基隆嶼船家鉅隆船隊、富悠（龍之心號、舜龍號）、晉龍船隊、華倫號、玉龍船隊、熱海1號等共19艘船家皆自主取消船班，並配合市府封島處置。

此外，市府表示，原定明天下午2時30分在中山區太平青鳥及4日下午2時30分在信義區86設計公寓舉辦的狗狗森友會區級活動均取消。

宜蘭縣方面，林務局羅東林區管理處指出，為嚴防山區大雨且遊樂區聯外道路路途較長，考量遊客安全，今天中午過後預警性休園，蹦蹦車末班車則調整為上午9時30分。

羅東林管處指出，所轄自然步道今天中午過後也預警性封閉，包含林美石磐步道、礁溪跑馬古道、聖母登山步道、新寮瀑布步道、拳頭姆自然步道、九寮溪自然步道、松羅步道、朝陽步道、南澳古道、蘇花古道-大南澳越嶺段、金瓜寮魚蕨步道等，請遊客暫勿前往，以免發生危險。

至於羅東林業文化園區，也將於宜蘭縣政府宣布停班停課時，同步休園。（編輯：管中維）1110902