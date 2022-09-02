每天有47人罹大腸癌 中秋健康烤肉掌握4撇步

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中秋節將屆，國健署提醒烤肉掌握「少醬料、少奶油、去肉皮及去焦黑」等撇步，美食與健康都可以兼顧。（圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社記者沈佩瑤台北2日電）中秋節將屆，國健署今天提醒，10多年來，大腸癌位居癌症發生人數的第1名，應盡量少吃燒烤食物，並掌握「少醬料、少奶油、去肉皮及去焦黑」等撇步，美食與健康都可以兼顧。

衛生福利部國民健康署今天發布新聞稿指出，據108年癌症登記資料顯示， 大腸癌 大腸癌如何防治？ 大腸癌早期並無症狀，但可以透過定期篩檢，早期發現早期治療，根據統計，早期的大腸癌如果妥善治療，存活率高達90％以上。 預防方法 1. 養成良好飲食習慣、多吃蔬菜水果，少吃紅肉、加工肉及高油脂食物 2. 養成每天運動習慣 3. 養成定期篩檢的習慣、50歲以上民眾應每1至2年接受糞便潛血檢查，若有個人或家族瘜肉症或大腸癌病史的民眾，建議接受全大腸鏡檢查，檢查年齡也要提早。 資料來源：國健署 看更多 關閉 發生人數為1萬7302人，平均每天有47人罹患大腸癌，而國人平均每13人就有1人，終其一生可能罹患大腸癌。

有鑑於大腸癌好發年齡為50歲以上的族群，國健署針對年滿50歲至未滿75歲的民眾，補助每2年1次定量免疫法糞便潛血檢查。

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國健署表示，根據實證資料顯示，定期接受篩檢，可有效降低35%大腸癌死亡率，及減少29%晚期大腸癌發生率；篩檢結果若為異常而未及時接受大腸鏡檢查，死亡風險將增加6成4，若超過1年以上才接受大腸鏡檢查，罹患大腸癌風險更達2.8倍。

國健署建議，掌握「二多二少」美食技巧，包括多蔬果、多運動、少紅肉、少燒烤，能降低罹患大腸癌風險；中秋節將屆，若想滿足口腹之慾，須掌握「少醬料、少奶油、去肉皮及去焦黑」等小撇步。（編輯：陳政偉）1110902