推動乳牛福利 家樂福將設專區友善動物保護酪農

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家樂福2025年門市單一乳源專區將只販售具有動物福利標章認證的小農鮮乳，此為家樂福團隊牧場稽核過程，乳牛飼養環境的稽核，包含密度、通風、溫控、飲水、食物、牛床等，共數十項稽核標準。（家樂福提供）中央社記者曾智怡傳真 111年9月3日

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（中央社記者曾智怡台北3日電）量販業者家樂福推動乳牛動物福利，喊出設置「單一乳源專區」目標，目的在保護酪農，減輕2025年來自紐西蘭進口乳品全部零關稅衝擊，希望化危機為轉機，透過提供酪農行銷舞台，堅定酪農友善動物轉型的決心。

2025年「台紐經濟合作協定」（ANZTEC）全面生效，紐西蘭進口乳品降至零關稅，「台灣酪農一定受到打擊」，家樂福企業永續總監蘇小真接受中央社訪問指出，小農牛乳本就相較大廠來得貴，未來若同樣容量，「國產牛乳價格新台幣100多元，紐西蘭進口牛乳只要70、80元」，消費者會選擇哪一瓶，答案可想而知。

市場擔憂國產乳銷量流失之際，家樂福宣示，2025年門市單一乳源專區將只販售具有動物福利標章認證的小農鮮乳，為友善動物版圖再下一城，更重要的是保護酪農。

所謂單一乳源專區，代表牛乳屬於同一牧場，光泉、統一等大廠，乳源分散不同牧場、各自與酪農戶簽約，類似契作概念，從而調配年度所需生乳量；由於每個牧場品質、風味不一，同一品牌要維持一樣的風味，乳品需進行均質處理，也就延伸出低脂、高脂、脫脂鮮乳等類型。

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蘇小真表示，大廠本身可落實風險控管，不至於受到紐西蘭進口牛奶衝擊；她進一步解釋，假設大廠原先每年與20個牧場簽約，「如果明年開始，市場上有更便宜的牛奶，下游咖啡廳、餐飲業等客戶也沒有覺得一定要台灣鮮乳」，便可能調整供給、削減簽約牧場數量，也就代表，酪農將經歷一批淘汰賽。

為了生存，酪農轉型勢在必行，蘇小真表示，家樂福希望透過喊出設置單一乳源專區目標，促發酪農轉型決心，也與台灣動物社會研究會合作，建立動物福利標章機制，同時輔導酪農投資智慧化設備、精進牛乳品質等，轉化風險為機會。（編輯：郭無患）1110903