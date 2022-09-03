2021致敬城鄉魅力大賞頒獎 70餘案獲肯定

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（中央社記者賴于榛台北3日電）內政部營建署今天舉辦「2021致敬城鄉魅力大賞」頒獎活動，包含競爭型、政策引導型、社區營造型共70餘案獲獎；內政部次長花敬群致詞時說，相關成果都讓台灣素質往上提升，接軌先進國家。

營建署今天舉辦「2021致敬城鄉魅力大賞」頒獎典禮，花敬群、營建署長吳欣修、行政院公共工程委員會主秘林傑及直轄市、縣（市）政府代表、都市計畫、景觀、建築界等皆出席。

吳欣修表示，前瞻基礎建設計畫自民國106至110年「城鎮之心工程計畫」補助489件，這屆城鄉魅力大賞經評選有70餘案獲得特優、優等及佳作等肯定，另外也頒發「特別貢獻獎」6名，肯定各縣市及民間專業設計團隊、營造廠、環境景觀總顧問及社區規劃師團隊，投入城鄉風貌改造的建設成果。

花敬群表示，台灣的城鄉風貌因為921地震曾經受創，但也提供嶄新重生的契機，在此之後，台灣在過去長期社區總體營造的基礎下，對於城鄉風貌轉換成對於鄉土、環境關懷改善的期待，從只是為了生存打拚，轉而追求生活素質。

他說，這樣的過程累積了20年，感謝營建署去年首次舉辦致敬城鄉大賞的活動，今年再針對過去5年來城鄉建設的城鎮之心成果給予肯定。

花敬群說，國家環境好，代表人心會更美，相關改造後的城鄉風貌，能讓大家忘懷生活上很多繁雜事務，人生能做這樣的事情就是最好的事情，他很羨慕。

他也表示，因為大家的成果，讓台灣城鄉風貌的素質往上提升，接軌先進國家，這也是因為台灣有高素質的環境與公民，才有高素質的城鄉環境改善成果。（編輯：張均懋）1110903