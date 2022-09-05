環署結合超商訂指引 源頭減廢離島先行

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（中央社記者張雄風台北5日電）環保署今天表示，與便利商店合作，訂定「離島便利商店源頭減廢服務設計指引」，將朝最少包裝、替代材質、以大代小，並結合循環杯借用、鼓勵回收等方式減少塑膠用量。

行政院環境保護署今天發布新聞稿表示，與離島便利商店訂定「離島便利商店源頭減廢服務設計指引」陸續和統一超商（7-11）及全家便利商店協議推動，重新思考設定離島門市陳列販售商品的種類、容器材質及包裝等，朝向最少包裝、替代材質、以大代小，三大主軸減少塑膠用量。

環保署指出，自民國107年起結合小琉球當地商家及民眾，以飲料杯租借（琉行杯），減少一次性塑膠飲料杯垃圾，並陸續擴展各離島區域。統計至今年6月底止，離島飲料杯借用量至少42.6萬杯以上，已減少約140萬瓶以上600毫升的廢棄寶特瓶，以每瓶瓶裝水可減少150克的碳足跡計算，累計減碳約近21萬公斤。

環保署舉例，統一超商率先在台東縣蘭嶼鄉門市導入，改變商品包裝方式、減少塑膠使用，部分寶特瓶飲料改為易於回收的鋁罐材質、包裝食品和冷藏乳品以家庭號大包裝，並配合在地循環杯借用服務，加碼提供至少新台幣5元折扣等措施；估算每年約可減少產生1293公斤塑膠垃圾。

此外，也在此門市設置自動資源回收機，5支寶特瓶可獲得1元門市購物折抵金，實施後，每月資收量由252公斤增加到336公斤，成長33％。後續也將前述做法逐步擴大到其他離島門市，預計年底將有9成離島門市參與。

全家便利商店部分，自有商品包材，除紙盒取代托盤、封膜取代盒蓋方式外，冷飲飲品採封膜且不提供吸管，也優先與金門縣環保局合作導入借用杯，並陸續構思其他減塑措施。

環保署強調，離島便利商店減廢指引未來將視實務運作情形，滾動檢討修正。（編輯：郭諭儒）1110905