結合虛擬實境與遊戲軟體 中山大學造擬真駕駛訓練機

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（中央社記者曾以寧高雄5日電）中山大學聯手智崴集團成立「多維度體感實驗室」推動跨領域人才培育，師生運用虛擬實境與3D遊戲軟體，打造擬真駕駛訓練機和音準練習遊戲，高度還原駕訓班細節，也讓練唱更有趣。

中山大學電機系副教授邱日清今天透過新聞稿表示，新型態體驗經濟引領著龐大商機，各界爭相投入新藍海，整合各項創新應用導入教育、醫療、博物館等不同領域，自己與全球體感娛樂設備龍頭合作開設「多維度媒體實務」課程，就是希望透過專題引導方式幫助學生建立基礎知識背景，學生也做出精彩成果。

「啊，又撞到了！」玩家化身駕駛，手握方向盤、腳控油門剎車、D檔前行，依序完成路邊停車、倒車入庫、S形彎道、上下坡等關卡，也要停等紅綠燈、平交道停看聽，與駕訓路線別無二致，更模擬真實考試，要滿70分才能順利「考取駕照」。

國立中山大學電機系碩二生王奕翔說，自己在駕訓班練習過程中，發想近年有愈來愈多用來訓練飛行員和賽車手的飛行和賽車模擬器，不只能在舒適環境進行基礎訓練，也能避免因不熟練、操作不當而暴衝造成真實傷害，因此與同學組隊研究，耗時半年透過遊戲製作軟體Unity 3D建構遊戲。

為了擬真場景，同學們還去駕訓班實際考察，仿照真實路線圖換算比例尺，路寬3.2公尺換算成25格座標，遵循應考核心項目扣分。王奕翔說，設計中最困難的部分是調整車輛的轉向與加速能力，要讓駕駛體驗更貼近現實，避免煞車不靈敏或急速煞停，未來若設計完善，可望助駕訓班降低成本、增加訓練人數。

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已畢業的電機系碩士班學生則設計出一款小遊戲「音準練習器」，玩家為了戰勝追逐自己的惡龍，要對麥克風唱出樂譜，若音準有在預設範圍內，就能成功對惡龍發出攻擊光波，走音則會遭到惡龍烈火攻擊。

參與設計的碩二生趙晨皓表示，遊戲需運用Unity系統與麥克風連接，再過濾出需要的頻率區間，並透過音波最大振幅區域的頻率換算音階，在濾波器的設計上須反覆調整與改良，才能做到只消除雜音並正確判讀人聲音階，盼讓學音樂過程中枯燥乏味的練習，透過小遊戲變得更有趣。（編輯：陳仁華）1110905