台大校長遴選推薦投票 郭大維葉丙成等6候選人過門檻

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台灣大學校務會議6日進行校長候選人推薦投票，李百祺（中上）、郭大維（右下）、陳文章（中下）、黃瑞仁（左下）、葉丙成（右上）及楊志新（左上）等6人通過。（左上圖取自台大醫院網頁ntuh.gov.tw；右上、中下、右下圖取自台灣大學網頁ntu.edu.tw；中上、左下中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎台北6日電）台灣大學校務會議今天針對9名校長候選人進行「推薦投票」，晚間開票結果，6候選人通過1/3門檻，將進入遴選委員會階段，包括李百祺、郭大維、陳文章、黃瑞仁、葉丙成及楊志新。

台大現任校長管中閔於去年10月在校務會議中宣布不續任校長，任期到民國112年1月7日結束，台大校方正進行新校長遴選作業，今天是台大第2度在校長遴選程序中，加入校務會議「推薦投票」的門檻，各校長候選人須拿到總席次1/3推薦票，才能通過門檻。

台大校務會議代表共172席，今天針對9名候選人逐一投票，分成9個票匭，每人至少需要得到58張推薦票才算過關。校務會議晚間7時起開票，共有154名校務會議代表參與投票，投票率接近90%。

台灣大學研究發展處研發長李百祺獲得58張推薦票、33張不推薦票、3張空白票時已達到推薦門檻，按照規定不再繼續開票。

台灣大學前代理校長、資訊工程系特聘教授郭大維獲得58張推薦票、20張不推薦票、1張空白票時已達到推薦門檻，不繼續開票。

台灣大學工學院院長陳文章獲得58張推薦票、54張不推薦票、5張空白票時已達到推薦門檻，不繼續開票。

台灣大學法律系講座教授陳聰富開出53張推薦票、88張不推薦票、9張空白票，以些微差距未通過門檻。

台灣大學電機資訊學院院長張耀文開出48張推薦票、83張不推薦票、13張空白票及1張無效票，未通過門檻。

台灣大學附設醫院雲林分院前院長黃瑞仁開出58張推薦票、55張不推薦票、3張空白票時已達到推薦門檻，不繼續開票。

台灣大學文學院院長黃慕萱，是這次唯一的女性候選人，開出46張推薦票、89張不推薦票、8張空白票，未通過門檻，止步於校務會議「推薦投票」階段。

台灣大學電機系專任教授葉丙成開出58張推薦票、84張不推薦票、5張空白票時已達到推薦門檻，不繼續開票。

台灣大學附設醫院癌醫中心分院院長楊志新開出58張推薦票、82張不推薦票、8張空白票時已達到推薦門檻，不繼續開票。

台大校方表示，後續校長遴選委員會9月中旬將就校務會議所推薦校長候選人的同事等相關人士進行訪談；10月初逐一與候選人面談，預計於10月8日前選出校長當選人。（編輯：陳政偉）1110906

台灣大學校務會議6日針對9名校長候選人進行「推薦投票」，晚間開票結果計有6人通過門檻，現任校長管中閔（圖）公布計票結果。中央社記者郭日曉攝 111年9月6日