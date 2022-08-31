台大校長遴選 學生組織：候選人關注博生等3議題

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（中央社記者陳至中台北31日電）台大學生會、研究生協會今天公布對9名校長候選人的「22項學生聯合提問」回覆結果，候選人最關心博士生人才、校園空間規劃和心理輔導議題，但學生校務參與議題則「要再多努力」。

台大學生會與研究生協會日前發布聯合提問，邀請校長候選人答覆，內容涵蓋學生輔導、勞權、性別、研究生、校務發展等10大類，今天召開記者會公布答覆結果。

台大研究生協會會長許冠澤表示，以答覆字數而言，候選人最關心的是博士生人才議題，對提高博士生的校園生活、研究、出國獎助學金有共識。尤其今年博士生缺額多落在理工、電資學院等，推測原因是直接進入業界收入較高，校方需要提出更多誘因，吸引人才讀博士班。

不過許冠澤提到，候選人遺忘了對博士生的心理支持，以及人文社會背景的博士生，因研究計畫機會、待遇較少，往往須身兼多職，變相延宕畢業時間，候選人也幾乎沒有著墨。

校長候選人也多關注校園空間規劃。台大校園交通管理委員會委員黃柏森表示，有4名候選人表明支持「校園無車化」，但沒提出具體時程，其餘也都支持減少車輛通行密度和頻率。

台大學生會會長孫語謙表示，候選人多對心輔中心人力和夜間需求給予正面回應，提出調整心理師工作模式、線上輔導等，但仍有許多規範和執行方式需考量。

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大學法修法與學生校務參與議題，學生組織不滿意候選人的答覆。台大研究生協會副會長高鉦詠表示，候選人雖多表態會加強溝通管道，心意值得肯定，但無法確保制度化參與，甚至有一名候選人表態，反對提升校務會議中的學生代表比率。

高鉦詠指出，今年5月份的大學法修法進程，就是因為大學校長團體的反對而擱置。立法院新會期將繼續排審大學法，希望台大校長候選人都能表態支持學生的主張。（編輯：張雅淨）1110831