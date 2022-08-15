台大校長遴選治校理念說明登場 學術倫理必考題

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台灣大學從8月15日起至18日及22日舉辦為期5天的校長遴選候選人治校理念說明會，15日晚間上場是工學院院長陳文章（右）及電機資訊學院院長張耀文（左）。中央社記者陳婕翎攝 111年8月15日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北15日電）台大校長遴選候選人治校理念說明會今晚首登場，有關如何提升學術倫理成為「必考題」，今晚上場的2名候選人都認為，除了學生須有正確觀念，老師也有責任義務。

台灣大學校長管中閔去年宣布不續任，校方近期展開校長遴選，共9名候選人，從今天起至8月18日及8月22日舉辦為期5天的校長遴選候選人治校理念說明會，今天晚間上場的是台大工學院院長陳文章、台大電機資訊學院院長張耀文。

說明會中被問及如何提升學生學術倫理意識，陳文章表示，台大十分重視學術倫理，「學生不是天生就會寫論文，老師有義務教」，台大也可善用寫作中心，不只是寫論文能力，學生論文報告口頭演講也需加強。

針對論文抄襲爭議的論文指導教授、國安局長陳明通，陳文章指出，校方已成立調查小組，陳明通帶領學生數確實較多，算是特例，但相信台大教授都很認真。這次事件，凸顯在職專班畢業制度有檢討必要性。

張耀文表示，秉持正直、誠信，追求真理，這是國際各頂尖大學的核心價值，也是全體師生都須擁有的觀念。論文抄襲爭議本質是學術問題，應在學術場域處理，不宜連結至政治層面，他更引用已故、前台大校長的傅斯年名言「查明便辦，絕不護短」，台大一定會秉持正直誠信。

針對治校理念，陳文章提出8大策略，包含優化校院發展與建構智慧永續校園、發展領航國際重點領域、提升國際合作競爭力、強化招生及連結國際教育、激勵師生研究、精進學生自主學習研究動機、完成創校百年規劃與增強校友連結、充實財務規劃及募款。

現場有台大數學系學生提問，台大應如何強化國際攬才。對此，陳文章認為，建構良好畢業後就業配套措施，與當地高中合作是關鍵，同時希望加強企業提供獎學金機制，台大外籍生以馬來西亞最多，若他擔任校長樂意與企業資源合作，建立台大與東南亞校際聯盟。

張耀文提出，雖然台灣大學的經費比其他國家頂尖學校少，但台灣產業連結是招募外籍生誘因之一，台灣不少大型企業在東南亞有分公司，台大可以替這些企業培育當地幹部，只要產學媒合獎學金，提升就業保障，把資源放在對的地方，校友、產業是最好的籌碼。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

至於台大招生策略，張耀文表示，考招問題牽涉廣設大學、少子化、政策制度面等問題，台大唯一能做的是校內管理，將學生選擇及學系招生放在天秤兩端，期盼有機會設計多元入取管道，但新的招生模式都需充分與各界討論，以利取得平衡、共識，希望可透過台大聯盟試辦。

台大校長遴選委員會公布的候選人名單，包括台大研發長李百祺、台大前代理校長郭大維、陳文章、台大前學務長陳聰富、張耀文、台大醫院雲林分院院長黃瑞仁、台大文學院長黃慕萱、台大電機系教授葉丙成、台大醫院癌醫中心分院院長楊志新等9人。（編輯：戴光育）1110815