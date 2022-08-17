台大校長候選人葉丙成：打造亞洲第一教授學院

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台灣大學校長遴選候選人治校理念說明會17日進入第3天，由電機系教授葉丙成（圖）與台大醫院雲林分院前院長黃瑞仁輪番上陣。中央社記者陳至中攝 111年8月17日

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（中央社記者陳至中台北17日電）台大校長候選人葉丙成今天說，面對東南亞崛起，台大正面臨關鍵時刻。他提出打造亞洲第一的「教授學院」，雖然薪水比不上香港、新加坡，但能幫忙人才養成學術的關鍵能力。

台灣大學校長遴選候選人治校理念說明會今天進入第3天，由台大醫院雲林分院前院長黃瑞仁、電機系教授葉丙成輪番上陣。

葉丙成今天晚間說明治校理念時，迅速吸引超過500人線上聆聽，達到會議參與人數上限，以致於後續才參與的人都無法進入會議室。

葉丙成提到，台大正面臨關鍵時刻，包括少子女化、全球化競爭、教師高齡化，以及東南亞正在崛起。他擔心再不改變，5年後東南亞國家都發展起來了，「誰還來台灣？」

葉丙成表示，台大只有5年時間建立品牌，這是非常迫切的危機。台灣高教不能永遠跟在香港、新加坡之後，必須在別人面前解決關鍵問題，才能「彎道超車」。

葉丙成從自己的創新創業經驗出發，提出「台大10願」，包括打造亞洲第一的「教授學院」，幫忙人才養成學術的關鍵能力，例如團隊、品牌、資源和社會資本，成為「一所最能幫助教授成功的大學」。

葉丙成也希望打造一所最願意栽培行政同仁的大學，如果他當上台大校長，每年會讓5名有潛力的行政人員去念台大EMBA，從中培養人脈和各項能力，4年後累積20名優秀的行政主管，沒有什麼改革做不成。

談到募款，葉丙成以「湯姆歷險記」為例，主角將自己的粉刷工作要與他人需求連結，最後讓人們心甘情願付錢來幫他粉刷。台大也要能說服外界開心出錢，幫台大做台大想做的事。

葉丙成的「台大10願」，還包括讓師生找回自在身心、IT軟硬體服務現代化、幫助其他大學一同創新進步、讓台灣獨特價值被世界看到等。他希望有一天人們會覺得「有台大真好」，而不是每天盯著台大會出什麼問題。

葉丙成今年48歲，是唯一在50歲以下的候選人，但他說，美國史丹佛大學、普渡大學、達特茅斯學院都曾有過50歲以下的校長，「相信48歲應該不是我的弱勢」。

近年公眾人物屢有學術倫理爭議，會後接受媒體聯訪，葉丙成強調「相信專業」，做為校長，要有肩膀扛住外界壓力，讓專業委員能公正、客觀地做出決定。

葉丙成提到，最近的爭議事件，很不幸地跟政治扯在一起，對大學自治造成傷害。他認為學術倫理是很專業的事，並不是一群人說可殺，就一定要殺；反之也不是一群人說不要殺，就不能殺。

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媒體追問如何避免政治介入校園，葉丙成說，他相信雖然教授會有政治立場，但絕大多數還是有一把尺，不會輕易被藍綠影響判斷。他認為這些中道理念，會是學校最重要的後盾，任何政治勢力想把手伸進來，都要思考是否要得罪全台大的教授。

另外，媒體問及利益衝突議題，葉丙成表示，他歸建台大時，就已經把營利公司的董事職務辭去，連網站上的照片也都撤了下來，目前只有擔任顧問，不參與決策。（編輯：方沛清）1110817