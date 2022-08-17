台大校長候選人黃瑞仁：善良正直是學術核心價值

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近年不斷有公眾人物的論文出現爭議，台大校長候選人黃瑞仁（圖）17日受訪表示，作為教育工作者，善良、正直、誠信是必須堅持的核心價值，嚴謹的研究方法才能追求真理、探索未知。中央社記者陳至中攝 111年8月17日

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（中央社記者陳至中台北17日電）近年公眾人物屢有學術倫理爭議，台大校長候選人黃瑞仁今天表示，學術研究須堅守善良、正直、誠信，教師須做學生的典範，台大須堅守學術獨立，超越黨派利益。

台灣大學校長遴選候選人治校理念說明會今天進入第3天，由台大醫院雲林分院前院長黃瑞仁、電機系教授葉丙成輪番上陣。

由於近年不斷有公眾人物的論文出現爭議，學術倫理議題成為關注焦點。黃瑞仁會後接受媒體聯訪談到，作為教育工作者，善良、正直、誠信是必須堅持的核心價值，嚴謹的研究方法才能追求真理、探索未知。

黃瑞仁也提到，教師應做典範，言行會影響學生一輩子的價值觀。他以心導管支架手術為例，動脈須狹窄超過一定比率，非必要的治療、檢查和手術，絕對不能做。

媒體追問若當上台大校長，如何面對政治壓力？黃瑞仁表示，不論病人是企業家、高官，作為醫生「該怎麼做就怎麼做」，不能做太多也不能做太少，否則會讓病人產生「VIP症候群」。學術也是一樣道理，必須堅守獨立自主，超越黨派利益。

會中談及治校理念，黃瑞仁提到他深愛母校，曾有機會到其他醫院，但選擇留在台大體系，進而到金山、雲林等較偏遠地區服務。他提出國際視野、創新突破、熱忱關懷、教育平權、永續發展等5個治校理念。

黃瑞仁希望建立開放、容錯、尊重的文化，鼓勵教師勇於創新求變，在學生權益相關事項上聽取學生意見，堅守台大自由自主學風。

黃瑞仁強調「傾聽」的重要，他分享大學4年級上病例撰寫課時，曾陪伴一名癌症末期的母親，後來收到卡片，上頭說主治醫師每次看幾分鐘就離開，讓她覺得自己沒救了。而當時年輕的黃瑞仁什麼都不會，只是在旁傾聽，卻被稱讚是最棒的醫師。

黃瑞仁也主張，要對現任師生及退休教職員提供貼心關懷制度，例如在台大醫院設置「門急診綠色通道」。對高齡教師也要照顧，提供長照支援和高齡友善設施，例如廁所設置免治馬桶等。

對於弱勢學生，黃瑞仁表態要深化「希望入學」，增加錄取經濟不利學生，引進線上外語家教互動課程，提供弱勢生免費時數。

現任台大校長管中閔去年宣布不續任，校方展開校長遴選，共9名候選人，15日到18日、以及22日共舉辦為期5天治校理念說明會，每天有2名候選人上場，接受師生現場及線上提問。（編輯：張芷瑄）1110817