颱風變少升高海底溫度 加速台東沿海珊瑚白化

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（中央社記者盧太城台東縣7日電）近幾年綠島、蘭嶼和台東沿海珊瑚白化情況加劇；專家研究，除全球普遍溫度升高的影響外，近幾年颱風侵襲台灣變少，也導致台東海底溫度升高，造成珊瑚白化。

2年前蘭嶼、綠島潛水民眾發現珊瑚白化比過去都還嚴重，當時潛水教練俞明宏和關心綠島生態的怪獸（侯政廉）觀察約2至3成白化，除了工程影響外，主要是海底溫度升高影響。

今年6、7月間，海生館調查台東成功鎮基翬海域珊瑚白化現象，發現有將近4成珊瑚白化。海生館研究員樊同雲日前告訴媒體，「基翬那邊有比較熱敏感的一些種類，像裂孔珊瑚，還有那個千孔珊瑚，在當地數量比較多，白化的情況就比較明顯」。

台東生態導覽員邱冠華也觀察到，杉原海水浴場南側從8月底潮間帶、亞潮帶珊瑚，都出現珊瑚白化現象。

國立台東大學生命科學系長期研究珊瑚的段文宏助理教授今天接受媒體聯訪表示，珊瑚生長的溫度不可以高於攝氏28度，否則容易白化，台灣這幾年夏天海水溫度達到29至30度，這2年沒颱風則升高到32度，因此加速白化。

另外他發現珊瑚白化周邊海岸，有不少車輛進出，載遊客進入潮間帶遊憩、玩水上摩托車，當遊客進入潮間帶無心踩踏，即可能造成潮間帶生物多樣性被破壞。

根據台東氣象站統計，每年的7、8月溫度逐年升高，從1901年到2021年，以近30年台東平均氣溫28.92度為基準，這120年來氣溫已經升高2.2度左右，今年還會再升高。（編輯：陳仁華）1110907