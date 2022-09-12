集保今年第2波徵才 鎖定大數據工程師等6類

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（中央社記者潘智義台北12日電）為提供新人大舞台，台灣集中保管結算所今天公布，111年度第2次人才招募計畫，包括大數據工程師、行動裝置應用程式（APP）開發人員等6類，報名時間即起至10月3日晚間9時止。

集保發布新聞稿指出，此次徵才主要職缺包括複委託業務規劃人員4至5人；基金業務規劃人員2人；系統開發人員7人；大數據工程師1至2人；行動裝置應用程式（APP）開發人員1至2人；資安管理人員1至2人。

集保結算所董事長朱漢強表示，為打造數位與資安的集保結算所，推升資本市場永續發展，集保結算所下半年將對外招募複委託業務規劃、基金業務規劃、系統開發、大數據、APP開發及資安管理等6個職類人員共16至20名，敬邀具備創新力、數位力與數據力的優秀人才，共同打造全新的數位金融生態圈。

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朱漢強指出，在金管會與金融業者的支持下，集保為跨資本市場及貨幣市場的唯一後台機構，提供包括股票、期貨、債票券、跨境保管及基金等5大核心業務的集中保管、結算及帳簿劃撥等全方位服務。

集保強調，近年來與時俱進，投入業務轉型與創新，核心與創新業務並進，服務範疇不斷拓展，服務對象持續增加；接下來將落實在建置境內基金集中清算平台、發展股務4e服務、接軌ESG永續投資趨勢、複委託跨境保管服務及強化資安韌性等5大行動方案上，實踐創新、韌性、永續的發展策略，提供全市場加值的數位體驗。（編輯：楊凱翔）1110912