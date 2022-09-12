台鐵中秋號誌故障 交長連開安全會議檢討

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（中央社記者余曉涵台北12日電）台鐵中秋連假號誌故障，影響上萬人，交通部長王國材今天接連召開2場台鐵安全會議，檢討相關因應強化作為。

台鐵這起號誌故障發生在8日上午7時20分，列車經過花壇-員林間中正西路至擺塘巷平交道路段時，計軸通信電纜會受干擾，造成號誌故障，只能以人工通信方式控制平交道柵欄升降，且列車須慢行通過，造成嚴重誤點，過程中幾度以為找到原因，但仍不斷出現問題，直到11日上午才完全修復。

交通部今晚發布新聞稿表示，交通部長王國材今天接連召開2場台鐵安全會議，包括鐵道局提報臨軌施工安全改善措施，以及台鐵局報告台鐵安全改革辦理情形，會中也借鏡中秋節連假期間發生號誌故障案例，檢討相關應強化作為。

交通部指出，王國材等人共同聽取台鐵局及鐵道局簡報，鐵道局執行台鐵路線新建、改建及立體化工程，都緊鄰既有路線施作，為加強臨軌安全措施，又為持續督促台鐵局精進安全改革措施，王國材表示，台鐵營運安全是全民所期盼，會持續緊盯台鐵安全推動，不容有所鬆懈。

鐵道局會中表示，近期發生影響台鐵路線安全事件，已參考安全管理系統計畫、執行、檢核、行動（PDCA）循環模式導入作業，並培養正向的安全文化，也針對鐵路工程各階段應辦理安全防護事項及工程管理等進行風險評估，並督導施工團隊進行風險辨識及管控，以降低施工風險。

台鐵局為加速安全改革，透過檢視人、車、路各面向，積極推動各項措施。交通部表示，民國110年5月起，擬定安全改革精進作為計畫，包括6項策略33方案，涵蓋健全工地管理、防止外物入侵、強化軌道結構安全、提升車輛妥善率、確保行車運轉安全及引進安全管理系統（SMS）。

同時引進專業技術服務將各項作業指引內化落實至基層，並明訂KPI（關鍵績效指標），今年起配合辦理第三方安全評鑑，持續滾動檢討並建立安全第一的組織文化與作業習慣。

針對鐵道局臨軌施工安全，王國材於會中要求鐵道局長伍勝園每週須親自召開施工安全會議、工區瞭望員配戴行調無線電也應會同台鐵局建立使用行調無線電話術，在緊急時能正確傳遞訊息，由副局長進行查核。

針對部分工程管理落實度不佳者，王國材則要求加強工程督導及教育訓練，滾動檢討ISO品質文件及工程契約規定，也請台鐵局在施工前檢視鐵道局施工計畫，施工後會同檢查施工是否有影響鐵路營運現象，避免影響鐵路行車事件再發生。

交通部指出，台鐵安全改革6項策略33方案應持續推動外，針對中興顧問社輔導台鐵局推動SMS各項作業，建立安全管理資訊系統，也應積極辦理。

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交通部表示，中華工程顧問工程司執行第三方評鑑提出14項初步發現、50項主要及次要發現，應滾動檢討儘速完成改善，而在台鐵公司化作業，應與安全機制結合，並將安全文化內化到組織。

對於中秋連假期間台鐵號誌故障造成列車嚴重誤點一事，王國材再次要求台鐵局針對人才技術斷層部分進行盤點，提出具體需求，也要釐清外包廠商角色，強化其職能，並洽外部專家學者找出主要原因，以利後續追蹤改善。（編輯：張雅淨）1110912