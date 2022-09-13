早安世界》颱風梅花持續向北路徑偏東 最快今天午後解除海警
颱風梅花持續向北路徑偏東 最快今天午後解除海警
中央氣象局12日表示，中度颱風梅花持續往北移動，北部、東北部及中部山區13日要留意豪雨或大雨，最快13日下午至傍晚有機會解除海警。梅花外圍環流帶來雨勢，新北市烏來區信賢里雨量累計485毫米居冠，同樣位在新北市的大豹溪溪水暴漲，一群在溪畔烤肉的民眾緊急撤離，帳篷和烤肉用具被湍急的河水沖走，驚險逃生過程引起熱議，中央社整理溪水暴漲徵兆及自救方法，幫助讀者在野溪遊玩時避免被洪水所困。另一個颱風南瑪都最快14日生成，預估將朝日本九州前進，對台灣沒有直接影響。（看完整報導）
擊敗三星、豐田選手 台科大雷豐嶽奪國際技能競賽模型創作金牌
有技能界奧林匹克之稱的國際技能競賽首場比賽7日至10日在瑞士首都伯恩舉行。台灣選手雷豐嶽以優異的抗壓與穩定性打敗日、韓等國家的勁敵，勇奪本屆「外觀模型創作職類」金牌。雷豐嶽表示，得獎時他非常感動，也有些不敢相信，因為韓國選手在三星工作，日本選手則是豐田的員工，「能順利完賽並拿牌，真的感到非常開心和驕傲」。（看完整報導）
所得稅助攻 今年前8月總稅收2兆2608億歷年同期新高
財政部12日公布前8月全國賦稅收入，在營所稅、綜所稅助攻下，實徵新台幣2兆2608億元、年增16.8%，締造歷年同期新高；與去年同期比較，以營所稅增加2667億元、綜所稅增加1257億元、營業稅增加275億元較多。今年以來台股走勢震盪，證交稅前8月實徵新台幣1235億元，比去年同期減少717億元，量縮幅度為史上最大。（看完整報導）
烏克蘭大捷 蒲亭取消軍方會議、占領區公投延期
烏克蘭反攻東北部哈爾科夫大捷，烏克蘭總統澤倫斯基12日表示，烏克蘭軍隊在9月初發起反攻後，已從俄羅斯占領軍手中奪回6000平方公里的領土。俄媒披露，俄軍吞下侵烏以來最大敗仗後，俄羅斯總統蒲亭取消與軍方將領會議，占領區要推動的兼併公投也被推遲。英國國防部表示，俄羅斯可能已下令軍隊撤出烏克蘭東北部、奧斯科爾河以西的哈爾科夫州。（看完整報導）
傳美擴大半導體管制 禁14奈米以下設備出口中國
路透引述多名知情人士報導說，拜登政府打算在10月擴大半導體出口限制，針對的是美國向中國出口、用於人工智慧（AI）和晶片製造工具的半導體。此外，據彭博報導，美國總統拜登準備簽署一項行政命令，幫助擴大美國的生物製造，從新藥、人體組織到生物燃料和食品等，以降低對中國依賴。（看完整報導）
金融時報：中國向金融危機國家撒錢 只是把問題延後
英國金融時報報導，近年來中國向面臨金融危機的國家提供約328億美元（約新台幣1兆元）的秘密「緊急貸款」，但沒有要求借貸國恢復經濟紀律或與債權人尋求債務減免，這只是延後危機爆發，把問題留給其他人解決，報導引述評論員的話說，中國援助貸款可能會加劇受債務困擾國家的問題。（看完整報導）
查爾斯威望不如女王 蘇格蘭獨立聲浪恐將再起
英國女王伊麗莎白二世8日在蘇格蘭辭世，重新激起關於蘇格蘭是否應脫離英國而獨立的辯論，6月公布的民調顯示，希望蘇格蘭依舊是英國一部分的當地民眾占51%，僅些微過半。一位資深記者說，伊麗莎白二世離世後，英國做為統一的國家可能更岌岌可危，因為查爾斯雖然也鍾愛蘇格蘭，但他沒有女王的威望。剛繼位的國王查爾斯三世12日在國會接受上、下議院致弔唁辭並發表講話，這是他登基以來首次前往國會，他在致辭時說，決心「忠實追隨」母親伊麗莎白二世樹立的典範，並承諾維護憲政原則。（看完整報導）
911恐攻事件21週年 拜登雨中獻花圈緬懷遇難者
美國911恐怖攻擊事件屆滿21週年，兩道象徵當年世貿雙塔的藍色「紀念之光」10日晚間直射天際，照亮紐約夜空。總統拜登11日親赴五角大廈，在雨中獻上花圈，緬懷當年在這場攻擊中犧牲的美國人；911國家紀念博物館6度敲響悼念鐘聲，包括在上午8時46分和9時3分，即世貿北塔和南塔當年遇襲倒塌的時間，現場民眾默哀致意。（看完整報導）
日本政府傳最快10月開放自由行 恢復短期免簽入境
日本產經新聞12日報導，日本政府正在研議最快10月起廢除入境人數上限。此外，有關開放個人旅行、短期簽證的取得原則上也考慮予以免除。日本政府將在觀察COVID-19疫情動向後，最快9月做出最終決定。（看完整報導）
保育類食蟹獴破殼吃掉寄居蟹 影片紀錄首登國際期刊
墾丁寄居蟹媽媽黃淑凰設置的「寄居蟹快樂天堂」，近年常出現被敲破的寄居蟹殼及寄居蟹屍體，設置攝影機後發現是保育類食蟹獴「破殼食用」，經由學者許嘉軒發表在國際期刊上。食蟹獴一般會吃螃蟹、昆蟲和一些小型爬行動物，但許嘉軒表示，在此之前未曾有食蟹獴吃寄居蟹的紀錄，透過黃淑凰的細心觀察，這個特別的動物行為才被揭露。（看完整報導）
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