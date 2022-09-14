台大校長候選人座談 學生關注選課、廢大一國文

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（中央社記者陳至中台北14日電）台大正進行校長遴選，學生組織今天晚間邀請6名候選人座談，學生關注廢除大一國文、選課、校務參與等議題。候選人則提出改革通識課、線上學習、將國文課轉向專業寫作、表達等解方。

台大學生會、研究生協會今天晚間舉辦「候選人座談會」，邀請日前通過校務會議推薦投票的6名候選人座談，讓學生能直接提出心中的問題。而研究生協會會長（現任為許冠澤）作為校長遴選委員會21席中唯一的學生代表，也將盡可能反映學生意見，作為遴選投票依據。

主辦單位事先蒐集提問，其中第一個問到的就是廢除大一國文議題。台大學生會曾於去年提案廢除國文必修，改列選修的通識課，由各學院針對各領域的寫作要求自行研發課程，或著重思辨、口語表達等，但未獲教務會議通過。

今天座談會上，6名候選人都對廢除國文課議題發表看法，台大現任研發長李百祺認為如果要納入更多語種，要先考慮師資問題，可考慮與同系統的台灣師範大學合作。前代理校長郭大維也認為須思考師資和國文課內容，並透過「虛實雙校園」提供適當的支援體系，讓學生都能修到想修的課。

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台大工學院長陳文章主張國文必修應與通識一同檢討，針對不同學院的需求做安排，不能都用同一套。台大醫院雲林分院前院長黃瑞仁則說，人文素養仍是科技人、醫學人所必備，但不一定都要學到專精，社會中很多到40、50歲，也都在聽老子、莊子的課。

台大醫院癌醫中心分院院長楊志新表示，國文課有語言工具層面，也有文學、藝術層面，應切割討論，他認為是否要必修可以檢討。電機系教授葉丙成則指出，刪掉國文必修涉及中文系教師員額，若能在保障教師工作權的情況下，讓國文課更符合學生需求，例如更加著重寫作力、表達力。（編輯：陳政偉）1110914