台2線卡車翻落邊坡幸未侵入鐵軌 台鐵單線雙向管制

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台2線濱海公路宜蘭頭城大里段，15日發生大卡車車禍後翻落邊坡，所幸沒有侵入下方鐵軌；為維護安全，行經當地列車慢行，單線雙向管制。（台鐵提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 111年9月15日

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣15日電）台鐵表示，台2線濱海公路宜蘭頭城大里段，今天發生大卡車車禍後翻落邊坡，所幸沒有侵入下方鐵軌；為維護安全，行經當地列車慢行，單線雙向管制。

台鐵宜蘭運務段表示，今天上午8時許獲報，台2線濱海公路（宜蘭頭城大里段），因有大卡車發生車禍後，翻落邊坡，所幸沒有進一步侵入下方鐵軌。

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為維護安全，避免2021年台鐵408車次太魯閣號事故翻版，台鐵已在附近路段暫時採取安全預防措施，列車西線暫時封鎖，東線以60公里時速慢行，單線雙向管制，車禍現場已由公路交通單位處理中，台鐵工務單位也已派員於現場前後實施監控。

台鐵408車次太魯閣號2021年4月2日行經花蓮清水隧道北口時，與邊坡滑落軌道的工程車發生碰撞，造成49人死亡、逾200人輕重傷。（編輯：陳仁華）1110915