與慕尼黑零時差 飯店業者打造台灣版啤酒節

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（中央社記者余曉涵台北15日電）德國慕尼黑啤酒節今年將在9月17日登場，為讓旅客可在台灣體驗啤酒節氛圍，不少國內飯店業者響應推出相關活動，像台北晶華酒店及COZZI Blu和逸飯店．桃園館都打造台灣版啤酒節。

起源於1810年的德國慕尼黑啤酒節每年9月末到10月初在德國的慕尼黑舉行，是慕尼黑一年中最盛大的活動。

由於受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，台灣邊境尚未開放，為讓旅客在台灣也能感受慕尼黑啤酒節的氛圍，紛紛宣布將打造台灣版。

台北晶華酒店說，今年德國啤酒節即將登場，邀請德國百年啤酒品牌HB慕尼黑皇家啤酒、歐嬤德式烘焙坊、聽見幸福音樂盒等品牌，9月17日起至10月16日在飯店中庭打造一場與德國歡慶零時差的「晶華德國啤酒節」。

台北晶華酒店說，位在酒店一樓azie餐廳的高台區在「晶華啤酒節」期間將搖身變為活動主場，大型德國生啤機，木製餐桌椅和身著德國傳統服飾的服務人員將為賓客帶來視覺和味覺的雙重體驗。

高台前方則邀來多家德國品牌熱賣啤酒節相關美食及紀念品，包括由比利時皇室創建、德國百年啤酒品牌HB慕尼黑皇家啤酒、歐嬤德式烘培、聽見幸福等。

除此之外，台北晶華酒店指出，晶華主廚團隊打造的多款巴伐利亞佳餚中，首推由起司香腸等經典元素組成的巴伐利亞綜合肉盤跟經典的德式烤豬腳。

COZZI Blu和逸飯店．桃園館也將從9月16日起到10月16限期推出「開醺啤酒節」，呈現道地德國美食和啤酒暢飲，除了有「德國脆皮豬腳」、「獵人酥炸豬排」、「香料馬鈴薯丸子」、「黑森林蛋糕」與「漩渦蘋果捲」等節慶必吃的經典佳餚外，更有台灣少見的「菠菜乳酪菲力捲」、「俄力崗酥皮酸菜捲」等德國傳統功夫菜。

COZZI Blu和逸飯店．桃園館說，今年更和世界啤酒大賽金牌得主DB BREWERY合作，提供風味醇厚的頂級德式啤酒。

為營造啤酒節歡樂氛圍，COZZI Blu和逸飯店．桃園館指出，Cozzi Market逸．市集在活動期間以重現經典藍白色調節慶布置，更精心設立拍照背板，同時和日本知名露營品牌Snow Peak合作，推出全國獨家「BBQ室內露營帳篷野餐區」，打造置身原野草地的用餐氛圍，工作人員也身著德國傳統服飾熱情迎賓，要讓消費者一秒飛德國。

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柏克金啤酒餐廳也宣布推出專門為啤酒節釀造的「十月節慶啤酒Oktoberfestbier」，並將餐廳打造成啤酒帳篷，店內飄逸著繽紛布幔，9月16日到10月2日活動期間服務人員皆身穿德國巴伐利亞傳統服飾，並供應期間限定「巴伐利亞烤雞」、「德國豬腳拼盤」等多道啤酒節料理。

柏克金啤酒餐廳也說，9月16日到9月17日邀請具有豐富德國啤酒節演唱經驗的實習生樂團，晚間6時30準時現場開唱，要用歡樂的曲風及舞蹈，讓人彷彿一秒置身慕尼黑。（編輯：陳政偉）1110915