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接連遭逢3至親去世 女哀慟致「心碎」險死

2022/9/15 17:28（9/15 18:01 更新）
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彰化縣邱姓婦女突然昏倒失去生命徵象，送醫救回，檢查發現病因是心碎症候群，患者左心室收縮時沒有往內縮（圖），堵住血流，經詢問得知邱女兒子、父、母接連去世，哀慟情緒讓心臟受不了，衛生福利部彰化醫院15日呼籲壓力突然加大的民眾若無法自行減輕壓力，最好找精神科醫師協助。（彰化醫院提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 111年9月15日
彰化縣邱姓婦女突然昏倒失去生命徵象，送醫救回，檢查發現病因是心碎症候群，患者左心室收縮時沒有往內縮（圖），堵住血流，經詢問得知邱女兒子、父、母接連去世，哀慟情緒讓心臟受不了，衛生福利部彰化醫院15日呼籲壓力突然加大的民眾若無法自行減輕壓力，最好找精神科醫師協助。（彰化醫院提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 111年9月15日
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（中央社記者蕭博陽彰化縣15日電）邱姓婦女突然昏倒失去生命徵象，送醫救回，檢查發現病因是心碎症候群，患者左心室收縮時沒有往內縮，堵住血流，詢問得知邱女兒子、父、母接連去世，哀慟情緒讓心臟受不了。

彰化縣一名64歲邱姓婦女被救護車送到衛生福利部彰化醫院急診室，已無呼吸及心跳，經急救才恢復，進一步檢查發現病因不是常見的心肌梗塞，而是俗稱「心碎症候群」的章魚壺心肌症，進一步了解得知邱女原本就有憂鬱症，因為兒子、父、母接連去世，讓她心臟無法負荷，所幸治療恢復良好，10天後康復出院。

彰化醫院急診室副主任郭書顯今天透過新聞稿表示，邱女日前半夜突然昏倒，到院後，急診醫護立即施予救命術、建立呼吸道、給予強心針，持續心肺復甦術，患者恢復自主心跳後，立即開始復甦後照護，安排心導管檢查以探究患者差點猝死原因。

郭書顯表示，心臟冠狀動脈攝影並沒有看到阻塞的血管，也就是非心肌梗塞，但在左心室攝影圖，左心室收縮形狀看起來像日本漁夫捕捉章魚時用的章魚壺陷阱，當下診斷為章魚壺心肌症，俗稱「心碎症候群」。

郭書顯指出，章魚壺心肌症患者的心臟左心室收縮時沒有往內縮，而是呈現章魚壺形狀，這類患者往往是經歷極端情緒和壓力變化，可能是生理或心理壓力，體內突然產生大量兒茶酚胺，造成心臟無法負荷、出現病變，左心室沒有正常收縮，堵住血流出路。

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郭書顯說，經詢問才知道，本來就有憂鬱症的邱女於3個月前遭逢獨子車禍身故，一直走不出來，又在2個月內遇父、母先後去世，至親離去讓她一再陷入非常哀慟的情緒，最終超過心臟負荷。

郭書顯指出，心碎症候群臨床上約9成是婦女，尤其是停經後婦女最常見，症狀通常為胸痛、呼吸喘、頭暈，也可能全身無力或昏倒，很少像邱姓婦女突然中止呼吸及心跳，目前治療方式以支持性療法為主，持續治療到左心室功能恢復，也呼籲壓力突然加大的民眾若無法自行減輕壓力，最好找精神科醫師協助。（編輯：謝雅竹）1110915

郭書顯
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