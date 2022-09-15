台灣歐盟青年對話 盼強化氣候合作打造永續未來

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（中央社記者張雄風台北15日電）環保署今天表示，歐洲經貿辦事處昨天舉辦論壇，邀請台灣、歐盟產官學研及NGO青年學子，呼籲青年投入綠色工作並進行氣候政策對話；期盼能強化全球氣候活動合作、打造永續未來。

行政院環境保護署今天晚間發布新聞稿表示，歐洲經貿辦事處昨天在台灣大學社會科學院辦理「歐盟-台灣青年之聲氣候論壇」，聚焦氣候政策、青年氣候行動及綠色就業機會，邀請環保署、台灣及歐盟產官學研及NGO與青年學子進行對話。

論壇邀請台灣大學學生會永續部、政治大學Green 24永續社、台灣青年氣候聯盟及歐洲青年氣候組織領袖，分享各自推動的氣候倡議與行動，與青年進行氣候政策對話。

另外，論壇也聚焦討論綠色就業機會，邀請不同專業背景講者，包含環保署、台灣綜合研究院、國際氣候發展智庫、伯威海事工程公司及綠色和平代表，分享政府部門經驗與2050淨零轉型所帶動的綠色就業機會、智庫協助公部門共同推動氣候變遷政策、風力發電海事工程產業及NGO倡議團體的工作經驗，提供青年從業選擇，並藉此呼籲青年世代投入綠色工作。

環保署指出，歐洲經貿辦事處處長高哲夫以因應氣候變遷的重要性開啟論壇，歐盟已動員所有部門邁向氣候中和，並強化全球氣候活動合作，期與台灣持續攜手打造永續未來。

環保署主任秘書葉俊宏致詞時表示，台灣今年3月提出「2050淨零排放路徑」，將帶動大量綠色就業機會，鼓勵青年世代投入；並介紹推動「淨零綠生活」及「資源循環零廢棄」兩項關鍵戰略規劃方向。

歐盟執委會氣候行動總署署長卡瑞迪（Paolo Caridi）在專題演講中分享「綠色新政」，提出2050氣候中和目標，去年更提出「55套案」（Fit for 55），涵蓋氣候、能源、製造、建築、運輸、森林、稅賦等諸多面向，以驅動經濟和社會轉型。

卡瑞迪同時強調社會公正轉型的重要性；歐盟也相當重視青年參與，如歐盟氣候盟約大使800人中約有1/3為青年，並定期舉辦氣候變遷相關培訓課程及活動與青年互動。

環保署提到，本週為歐盟氣候行動週，除了昨天這場論壇外，為呼應氣候行動週精神並採取氣候行動，將在17日與歐洲經貿辦事處共同在桃園觀音辦理淨灘活動，為環境貢獻一份心力。（編輯：陳政偉）1110915