1.6萬人放無薪假 旅行社苦等邊境解封

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（中央社記者吳欣紜台北16日電）勞動部今天公布最新減班休息（無薪假）統計，這期實施人數較上期略增65人，實施達1萬6937人，勞動部說，支援服務業、住宿餐飲業仍待邊境解封，將持續關注。

勞動部今天公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計2641家，實施人數1萬6937人，與9月8日公布實施家數計2605家，實施人數1萬6872人相比，這次家數增加36家，人數增加65人。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛告訴中央社記者，減班休息數據趨於穩定狀態，這期住宿餐飲業較上期減少216人，包含一家自助餐連鎖店減少180多人，後續也不會再實施，另也有溫泉飯店因應秋冬季節來臨、停止實施減班休息。

黃維琛說，這期製造業數據稍微增加，但都屬於個別廠商因素，主因國外訂單不穩定，看不出有什麼產業遇到什麼大問題，後續將持續觀察。

黃維琛也提到，中央流行疫情指揮中心說10月有機會推動邊境解封，住宿餐飲業、以旅行社為主的支援服務業實施情況可望減少，將會密切關注。（編輯：張芷瑄）1110916