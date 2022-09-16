國際技能競賽 台灣50職類選手備戰競技

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（中央社記者吳欣紜台北16日電）2022國際技能競賽，台灣有50職類共57名選手參賽，日前已有選手獲得台灣首面金牌，勞動部今天表示，其餘職類將於10月、11月陸續開賽，與全球千名好手切磋技能。

勞動部今天舉行例行業務報告，勞動力發展署職能標準及技能檢定組長謝青雲會中表示，國際技能競賽是全球規模最大的技能競賽，每2年舉辦一次，在上屆的國際技能競賽，台灣選手共獲得5金、5銀、5銅、23優勝，總獎牌數勇奪世界排名第3，表現斐然。

謝青雲說，這屆國際技能競賽原規劃110年在上海舉行，但因受COVID-19疫情影響，國際技能組織改以分地分流方式於法國、韓國、美國等15個國家，橫跨歐洲、亞洲、美洲辦理，台灣也派出57名國手參加50項職類競賽，與全球的技能好手切磋技能。

其中，有一職類「外觀模型創作」日前比賽已經結束，台灣技能競賽國手雷豐嶽奪得金牌，是台灣摘下本屆賽事的第1座獎牌。

謝青雲說，其餘有41職類會在10月展開比賽、8職類比賽則會在11月舉行，台灣也規劃12月12日召開返國記者會、表揚優秀選手。

謝青雲也說，國手獲國際技能競賽獎牌，依照規定可以領取獎金，其中青年組金牌為新台幣120萬元、銀牌60萬、銅牌40萬，優勝者10萬元，期望這屆比賽選手能夠再創佳績。（編輯：陳政偉）1110916