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重現林田山鐵道文化 花蓮林管處3方案評估復駛

2022/9/17 13:58（9/17 14:11 更新）
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花蓮林田山林業文化園區保留日治時期林場聚落樣貌，花蓮林區管理處爭取經費，近年逐步修復園區冰店、食堂及日式宿舍等建物，另也進行鐵道復駛可行性評估。（花蓮林管處提供，陳美彤攝）中央社記者張祈傳真 111年9月17日
花蓮林田山林業文化園區保留日治時期林場聚落樣貌，花蓮林區管理處爭取經費，近年逐步修復園區冰店、食堂及日式宿舍等建物，另也進行鐵道復駛可行性評估。（花蓮林管處提供，陳美彤攝）中央社記者張祈傳真 111年9月17日
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（中央社記者張祈花蓮縣17日電）花蓮林田山林業文化園區保留日治林場聚落樣貌，花蓮林管處逐步修復園區內冰店、食堂及日式宿舍等建物，預計公元2024年完工；並進行鐵道復駛可行性評估，初步選出3條路線。

林田山文化園區占地逾15公頃，林管處接手後，陸續完成中山堂、林業生活館等建物整修，也修復部分伐木鐵路供遊客參觀。2年前獲行政院核定「林業文化資源保存與整體再發展中長程計畫」，分3年逐年編列經費修復林田山核心區房舍。

花蓮林管處長黃群策今天接受媒體聯訪指出，工程分2期進行，其中1期修復原子炭工廠、食堂、冰店及林森路早期員工宿舍，共4棟5戶；2期以日式房舍修復為主，預計民國113年完工。

黃群策表示，原子炭工廠將作為入口遊客諮詢服務台等，未來其他包括食堂、冰店及林森路員工宿舍等，整修完成後將納入促進民間參與公共建設範圍，可作為住宿等觀光使用。

另外，針對園區內鐵路舊路線復駛，黃群策指出，經修復及再利用可行性評估，選出3條方案，包含最短程的約800公尺單線雙向的A方案，建置成本約新台幣1.1億元；園區環狀線B方案，建置成本約3億元；往外連結到台鐵萬榮站C方案，建置成本約4億元。

黃群策分析，A方案較無營運效能；B方案可作為遊園列車，將遊客從停車場接駁進入園區，較可行；C方案最受民眾期待，但通往萬榮站的鐵軌早已拆除，若要恢復涉及鐵路法等不同法規，難度較高。

黃群策指出，鐵路修復3方案都有經費籌措、營運評估及法規限制等問題需要克服，目前尚未定案，會與住宿空間等一併以OT（營運、移轉）、ROT（重建、營運、移轉）促參委外經營，找回昔日林田山林場熱鬧風光。

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根據林務局資料，花蓮林田山文化園區為林田山林場原址，1918年由「花蓮港木材株式會社」開始採伐，是大安山區伐木、集材及運材作業區，設置數條伐木鐵路、具生活機能的宿舍與建設，發展高峰期約2000名員工、123棟宿舍。

光復後持續伐木，直到林管局接管後，1988年伐木終止，林田山林場規劃為林業文化園區，2006年花蓮縣文化局公告為歷史聚落。（編輯：戴光育）1110917

黃群策
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