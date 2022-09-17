5旬男肺癌轉移腦部 質子治療成功控制腫瘤

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（中央社記者沈佩瑤台北17日電）5旬王姓男子3年前被診斷出肺癌三期，並轉移到腦部，他忍受傳統放射治療帶來的不舒服，腦瘤卻復發令他沮喪。經醫師建議接受質子治療後腫瘤獲控制，他又能從事熱愛的運動。

北醫質子中心經試營運，今天正式投入臨床使用。雙和醫院放射腫瘤科教授暨北醫質子中心副主任蔡若婷在啟用記者會中簡報指出，傳統光子治療穿透性強，容易波及其他正常組織，而質子治療因為具有「布拉格峰」的物理特性，所以將放射線劑量精準集中在腫瘤部位。

蔡若婷說，北醫質子中心使用新一代超導型質子治療機，相較傳統機型，不但精準度提升、速度也增加，因此治療時間縮短，且治療角度更沒有限制。

蔡若婷會後接受媒體聯訪表示，光子治療能適用的癌症，質子治療都能做，尤其適合治療過去傳統放射性治療效果不好或是副作用太大的癌症種類，例如臉部腫瘤、顱底腫瘤、兒癌、肝癌等。

不過，質子治療也有其限制。蔡若婷指出，若本身是多處轉移，屬於比較擴散的類型，或是血液方面的疾病，就不太適合使用質子治療；至於完整療程費用，自費落在新台幣80萬到100萬之間。

接受質子治療的56歲癌症病友王姓男子今天現身分享經驗，他在2019年被診斷出肺癌三期，隔年甚至轉移到腦部，共發現5顆腫瘤，經傳統放射治療後一度獲得控制，但治療副作用讓他備受煎熬，包括虛弱無力、時而眩暈等，不舒服感長達一個月，後續再發更令他陷入沮喪。

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王男在醫師建議下接受質子治療。他說，幾乎沒有副作用，整個療程的過程中，他不但能如常去運動，也不像之前會胃口不佳、掉髮，維持正常生活品質。

台北醫學大學附設醫院院長暨北醫質子中心主任邱仲峯致詞時回憶一路點滴，從提出申請到今天正式投入臨床治療，走了將近10年，迄今為11名病人完成質子治療，未來除北醫體系醫院，也將提供合作聯盟醫院使用，造福更多癌症病患。（編輯：管中維）1110917

北醫質子中心經試營運，17日正式投入臨床使用，接受質子治療的56歲癌症病友王姓男子（左3）現身分享經驗，肯定療程成效。中央社記者沈佩瑤攝 111年9月17日