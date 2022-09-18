北部20日起偏涼轉濕 熱帶系統發展待觀察

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（中央社記者張雄風台北18日電）氣象局今天表示，明天天氣與今天類似，預估20日起東北風增強，北部、東北部降溫有感，接著逐日水氣增強，大台北、桃竹地區易有短暫雨；23日起可能有熱帶系統發展，但不確定性大、需再觀察。

中央氣象局預報員張承傳告訴中央社記者，明天天氣與今天類似，各地大多為多雲到晴，清晨至上午西半部地區有零星短暫陣雨，午後南部地區、東半部地區及各山區有局部短暫雷陣雨；另外提醒台東、南投可能會有攝氏36度的高溫。

張承傳說，20日起東北風增強，但前期水氣較少，北部、東北部感受上會偏涼，低溫約21、22度，高溫則是約28、29度，中南部影響不大，高溫約31至33度，低溫約23至25度；天氣多雲到晴，清晨中南部地區有零星短暫陣雨，午後南部地區、局部山區有短暫雷陣雨。

張承傳表示，21、22日水氣稍增，東北風迎風面的大台北、東半部會有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雷陣雨；23日至25日在台灣東方海面有低壓帶靠近，水氣增加，迎風面大台北、桃園及新竹地區、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨。

張承傳提到，目前觀察23日起靠近台灣的低壓帶中可能有熱帶擾動發展，但目前各國預測模式仍有很大的分歧，是否會增強為熱帶性低氣壓或是颱風、是由台灣南方海面通過或是更靠近台灣，都還有不確定性，氣象局會持續觀察。

至於中颱南瑪都的情況，張承傳說，目前南瑪都已經影響日本九州，未來幾天會往日本本州方向前進，由於地形破壞及緯度偏高，預估20日左右會轉為溫帶氣旋。

張承傳提醒，受到颱風外圍環流影響，20日之前在基隆北海岸、東半部、恆春半島沿海及馬祖留意有長浪發生。（編輯：謝雅竹）1110918