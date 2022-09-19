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雞蛋產銷資訊每週發布 產蛋再升7百分點滿足需求

2022/9/19 12:04
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（中央社記者楊淑閔台北19日電）農委會今天表示，官網已建置「雞蛋產銷資訊」平台，每週三公布上一週產蛋隻數等資訊，目前產蛋率68%，日產11.6萬箱，再升7個百分點達75%，將可滿足2400萬顆日需求量。

行政院農業委員會畜牧處召開「建立雞蛋產銷資訊平台 提供透明公開資訊」記者會，做出以上發布。

畜牧處處長張經緯指出，農委會官網已經建置「雞蛋產銷資訊」平台，過往每個月調查一次，提高頻率為每週，並在每週三更新發布上一週的全國雞蛋生產資訊，滾動調查、掌握產蛋隻數、產蛋顆數、入中雞隻數等資訊，網址為https://egg.coa.gov.tw/。

張經緯說，目前全國有3350萬隻產蛋雞隻，日產11.6萬箱；對比全國日需求量12萬箱（2400萬顆），產蛋率若提升到75%，將可滿足全國需求量。

他也說，產蛋率68%是偏低的，如果能以3000萬隻產蛋隻數搭配8成的產蛋率，就會有2400萬顆日產量。

至於如何提高產蛋率，張經緯說，有了產銷資訊，可以知道2週以後、未來的產蛋數量，目前產蛋率還在攀升中，達到75%後，就能透過中央畜產會、中華民國養雞協會輔導雞農調整作法，包含輔導業者更新雞舍、調整飼料內容等，如此一來可降低氣溫變化對產蛋率的直接影響，目前雞舍現代化占比為25%到30%。

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張經緯指出，以前的慣例，過年年節、暑假一到，蛋農就要進行蛋雞的淘汰、換羽，數量達到200萬隻，就會影響產量、蛋價；至於雞蛋目前產地價每台斤還在新台幣42元，批發價51.5元，還要等待產蛋率提升，蛋價比較有機會回穩。

另外，張經緯表示，暑假雖然結束，宜、花、東本週的餐飲、餐廳需求量仍暢旺，近日東部地震，對觀光人潮波動的影響性反而會比較大。（編輯：管中維）1110919

張經緯
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