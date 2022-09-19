北市煥民新村113年全區開放 串聯城南文化新亮點

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（中央社記者陳昱婷台北19日電）坐落於蟾蜍山腳下的煥民新村為北市唯一仍有居民的活眷村，文化局投入2.2億元進行環境維護、建物修復及再利用工程，預計明年底完工、民國113年開放，成為城南無圍牆博物館新亮點。

根據台北市文化局調查，蟾蜍山聚落位於台大公館商圈旁，由於區域內保存清代水利設施、日治時期農業研究據點、中美協防的軍事地景、空軍眷村煥民新村及城鄉移民聚落等豐富歷史文化及生態資源，在105年被登錄為台北市文化景觀。

為幫助煥民新村重生，文化局陸續投入新台幣約2.2億元經費，先請工務局協助山坡地水土保持及污水幹管工程，再加強轄管39棟建物結構安全，並於109年開放首棟修復完工的「蟾蜍山大客廳」供居民使用，預計明年底完成其它建物工程，113年全區對外開放。

文化局今天舉行煥民新村再利用工程開工典禮，恒維聯合建築師事務所建築師陳恆文致詞表示，場址記憶需要有不同人在不同時代投入生命心血才能傳承下去，因此他在修復時採取「修越少越好」的理念，保留原本的巷弄尺度，呈現原汁原味的老眷村，並納入對未來的想像。

將來負責管理維護的台北市文化基金會說明，煥民新村分為A、B、C、D、E區。A區，將作為聚落內主要活動空間；B區，發展為環境教育中心；C區，打造為讓遊客休息的餐飲服務區塊，並讓眷村文化相關的藝術工作者進駐；有棵大榕樹的D區，規劃成書屋；E區，是遊客服務中心。

文基會期許，煥民新村不僅保存眷村文化，還會成為台北淺山生態學習基地及青銀農共好願景的起點，打造一座慢活永續、注重人權與生態平衡的社區營造聚落典範。

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台北市文化局副局長田瑋表示，北市除了煥民新村外，還有2個眷村在整修，包含同樣位於公館地區的嘉禾新村及北投區中心新村，3個點加起來花費超過7億元，將陸續從今年底開始啟用。

不過，田瑋坦言，他心中還是有許多憂慮與不安，煥民新村是台北市僅存的活眷村，除了文化局所屬的39棟建築外，還有149戶自力營建家戶在此持續創造歷史與文化，以及台灣科技大學管理維護的8棟歷史建築物，如何讓社區繼續發光需要大家一起努力。（編輯：戴光育）1110919