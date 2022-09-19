水保局巡視工程及崩塌地 防強震後下雨二度致災

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（中央社記者楊淑閔台北19日電）台東強震，水保局土石流防災中心今天說，已派員巡檢震度較高區域的擋土牆、防砂壩等工程及大規模崩塌地，調降土石流潛勢溪流警戒值，發現缺陷就處理，以免下雨發生二度災害。

行政院農業委員會水土保持局土石流防災中心主任鐘啟榮接受中央社記者電話訪問時，做出上述表示。

鐘啟榮指出，這兩天發生地震頻繁，水保局已經針對三大部分業務展開巡檢，首先是工程部分，會針對地震的震度範圍在5強以上的區域，相關施工中工程、已完工工程巡檢，例如在坡地施作讓邊坡穩定的擋土牆工程，野溪治理工程則如防砂壩等。

他說明，震度分級的5級有5強與5弱，加速度大於一定值以上稱為5強，會造成地表比較大的位移、土層鬆動，所以要派員巡檢；其次，也要對震度5強以上範圍內的土石流潛勢溪流，完成調降警戒值。

再者，他說，也會對大規模崩塌潛勢區持續進行地表儀器監測，所幸目前看起來只有地震的時候，地表動了一下，沒呈現加速的狀況，現地還算穩定，巡檢則要了解有沒有地表裂隙，需要注意及因應。

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鐘啟榮重申，以上巡檢預計約1、2週完成，主要是怕地表土層已經鬆動，如果下雨，可能會有二次災害發生，所以要盡快處理震度比較大的區域的巡檢；現在開始盛行東北風，冷熱交替較容易下雨，以今天看到的情資來說，本週六、日還有可能降雨，所以會盡快做處理。

他也呼籲民眾，這期間盡量不要去山區、溪流，以確保自身安全，也避免連累萬一出動人力救援相關人員的安危。（編輯：管中維）1110919