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SOGO高雄店砸2億改裝樓層減半 坪效大增3成

2022/9/22 21:44（9/22 21:51 更新）
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遠東SOGO百貨高雄店斥資新台幣2億元大規模改裝，將在24日開幕，將百貨樓層精簡為原有的1/2，其餘樓層改為出租使用，力拚「減收增益」，改裝試營運坪效大增30個百分點。圖中為遠東SOGO百貨董事長黃晴雯。中央社記者曾智怡攝 111年9月22日
遠東SOGO百貨高雄店斥資新台幣2億元大規模改裝，將在24日開幕，將百貨樓層精簡為原有的1/2，其餘樓層改為出租使用，力拚「減收增益」，改裝試營運坪效大增30個百分點。圖中為遠東SOGO百貨董事長黃晴雯。中央社記者曾智怡攝 111年9月22日
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（中央社記者曾智怡台北22日電）遠東SOGO百貨高雄店斥資新台幣2億元大規模改裝，將百貨樓層精簡為原有的1/2，其餘樓層改為出租使用，力拚「減收增益」，改裝試營運坪效大增30個百分點，未來年營收目標上看10億。

遠東SOGO百貨高雄店25年來首度大規模改裝，將在24日開幕，遠東SOGO百貨董事長黃晴雯表示，SOGO在高雄25年，與高雄情感深厚，這次改裝花費兩年多時間，最大突破是將百貨營運樓層精簡為原有的1/2，其餘樓層將規劃為健身中心、金融商業等機構，目標打造以「LOCAL」為概念的全新店型，強化與在地三多商圈的深耕共好。

之所以有此改裝，黃晴雯解釋，美國3大百貨近年成長動能來自「local store」在地小型店，現在零售業態變化大、虛實競爭強烈，因此決定將百貨樓層集中在B2到7樓內（原本有15樓），其他生活機能服務則進駐8樓以上，落實「減收增益」概念。

意即，就算營業面積縮小，但透過提昇更深度、精緻服務提升獲益，改裝之後坪效也成長30個百分點。

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高雄店是SOGO最小店，強調「小而美」，黃晴雯表示，入館挑高空間氛圍，比照SOGO忠孝店進行改裝，展現高雄「陽光、空氣、水」海洋都市特性的簡約明亮風格；公共空間也大幅擴大，更將「最豐盛的餐桌搬進來」，開出全台獨家「溜溜酸菜魚專賣店」及3家全高雄獨家餐廳。

SOGO主管表示，去年SOGO高雄店年營業額8億多，今年因減少4成賣場空間，年營業目標為7億，未來每年營收力拚達8至10億，重回疫情前水準。（編輯：趙蔚蘭）1110922

黃晴雯
SOGO忠孝館捷運連通口重啟 封閉期間業績逆勢成長
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