花東強震影響通訊 中華電救災車工程師支援搶修

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（中央社記者吳家豪台北23日電）918強震重創花東，花蓮縣多處傳出災情，中華電信為支援各方救災行動，出動行動基地台救災車至玉里鎮待命，自地震災情傳出即能整裝出動救災搶修。

中華電信今天發布新聞稿表示，9月18日下午2時44分台東縣池上鄉發生強震，花蓮縣政府立即在當天下午3時於玉里鎮成立災害應變中心，中華電信花蓮營運處進駐協助救災，內部也成立應變小組，兵分多路至各區了解通訊受損情形，並遣調花蓮市、吉安鄉等工程人員至玉里地區支援搶修。

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中華電信指出，因地震造成花蓮縣熱門景點赤科山聯外產業道路受阻，電話、網路中斷，中華電信數十位電信工程師，在因道路尚未搶通及相關機械與車輛無法上山的狀況下，背負設備徒步深入通信設施受損地點，將中斷的網路電纜重新布放整修，讓居民恢復地震前網路及通訊服務。

中華電信表示，0206花蓮大地震、0402太魯閣號列車出軌事故，中華電信都立即派員救災及確保通訊服務正常。近年除了持續建設與升級花蓮網路及通訊設備外，也協助各機關推展智慧城市、智慧交通、智慧部落及智慧醫療等專案。（編輯：蘇志宗）1110923