國門放寬觀光業露曙光 勞動部啟動缺工協助計畫

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（中央社記者吳欣紜台北23日電）國門解封在即，觀光業迎來復甦曙光，勞動部今天表示，旅遊、餐飲及交通運輸等觀光暨周邊產業人力需求將逐漸增溫，將啟動為期3個月的產業缺工專案計畫，協助業者補人力。

行政院宣布擬於10月13日推入境「0+7」措施，有鑒於旅遊、餐飲及交通運輸等觀光暨周邊產業人力需求將逐漸增溫，勞動部勞動力發展署今天發布新聞稿表示，近期將會商交通部，結合各相關產業公（協）會團體服務網絡，掌握業界主要人力需求，提供就業媒合服務。

發展署舉例，服務包含針對觀光產業辦理專屬就業博覽會，邀集觀光暨周邊產業業者參與徵才、規劃辦理各式中小型徵才活動，而各分署也將成立單一窗口，以落實在地協助業者補實人才，歡迎有人力需求業者主動聯繫。

發展署也說，將動員所屬各分署及結合地方政府能量加強開發多元勞動力，包括大專校院、高中職相關科系畢業青年、職業工會會員、訓練課程參（結）訓學員，並運用外展就業服務人員，加強開發婦女、中高齡者及高齡者、原住民、新住民等潛在勞動力，並運用僱用獎助、職務再設計及訓用合一計畫等措施釋出政府服務資源，以增加觀光及周邊產業所需人力供給。

根據民國110年公立就業服務機構資料，受理觀光及周邊產業平均求才薪資約為新台幣2.9萬元，薪資3萬元以下的職缺占比約61.67%。

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發展署再次強調，現行移工開放僅限製造業、營造業、農業、海洋漁撈及看護工作等體力工作，未開放服務業引進移工，關於旅館等觀光產業是否開放移工，建議應優先考量改善產業環境，合理調整徵才薪資條件。

發展署指出，考量目前國人近6成從事服務業，而旅館房務、清潔等工作又以婦女及中高齡者從業居多，業者有人力需求仍建議以聘僱國人為優先。（編輯：張雅淨）1110923