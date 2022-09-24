北分署宜蘭就業博覽會 媒合率破6成

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（中央社記者吳欣紜台北24日電）勞動部勞動力發展署北分署今天舉行宜蘭就業博覽會，根據統計，共有1878人次投遞履歷，初步媒合成功1127人次，媒合率破6成。

為了協助民眾就業，勞動力發展署北基宜花金馬分署今天在宜蘭大學舉辦今年首場大型就業博覽會，共邀集50家廠商、釋出近2500個職缺讓民眾求職面試。

勞動力發展署北分署今天發布新聞稿指出，現場宜蘭知名企業包含台灣半導體、杏輝藥品、薛長興工業、邦特生物科技、蘭城晶英酒店等在地科技與傳統製造業，開出不少優質職缺，都是求職者搶先應徵的熱門廠商。

另外，為了滿足求職民眾及畢業青年學子的就業需求，現場也邀請新北、桃園、新竹地區廠商跨區求才，包括台灣永光化學、義芳化學及正隆紙業提供近200個以上工程師職缺，讓求職者有更多選擇機會。

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北分署指出，這次宜蘭就業博覽會吸引許多民眾參與，計有1878人次投遞履歷，初步媒合成功1127人次，媒合率破6成，其中28歲的黃先生已待業2個月，今天第一次參加就博會已面試3家廠商，並獲得2家二次面試的機會，讓他對返鄉就業更有信心。

勞動力發展署北分署分署長賴家仁說，北分署除了本次宜蘭地區最大場的就業博覽會外，10月至12月也將不定期辦理大、中、小型徵才活動，除了打造就業媒合實體的服務平台，同時也將提供豐富多樣的職業訓練與職涯探索服務。（編輯：張雅淨）1110924