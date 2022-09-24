大客車缺司機 公路總局助徵才首見老外來應徵

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受疫情影響，國內客運駕駛人才嚴重流失，交通部公路總局8月起祭出補貼獎金助客運業者徵才，來自奈及利亞的John 24日到徵才現場尋求機會，他說，數月前來台依親，現正參加大客車駕駛培訓，聽說有機會就想嘗試。（公路總局提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年9月24日

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（中央社記者汪淑芬台北24日電）COVID-19疫情導致大客車駕駛嚴重流失，公路總局8月開始祭出補貼獎金，協助客運業者徵才，今天在一場招募活動上，首見老外應徵，來自奈及利亞的John想在台灣開大客車。

公路總局8月開始在各地推動「大客車駕駛擴大徵才穩定就業留才方案招募活動」，協助公路公共運輸業者辦理大客車駕駛人才延攬及培育，今天在中華電信台北南區服務中心辦理台北市、新北市、基隆市及宜蘭縣等地區大客車駕駛聯合招募，有國光客運、首都客運、三重客運等20家公路及市區客運業者設攤。

現場有一名應徵者是來自奈及利亞的John，會說一點中文，他在奈及利亞會開大貨車，數個月前來台灣依親，正參加公路總局的大客車駕駛培訓，得知客運業徵才，想來試試看。

公路總局台北市區監理所確認John的配偶是台灣人，John也符合在台工作資格。

台北市區監理所統計，今天應徵者共有350人，成功媒合117人。

台北市區監理所科長梁忠鍵接受媒體訪問時表示，多家客運業者都有請John留下資料，目前不確定今天成功媒合者中是否有John。

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根據公路總局8月公布的「大客車駕駛擴大徵才穩定就業留才方案」，到12月31日止，凡是前半年未在台灣境內擔任大客車駕駛的民眾，應徵錄用擔任公路或市區客運駕駛，任職滿3個月即給予駕駛訓練費用。

其中小客車逕升大客車最高新台幣1萬4500元、大貨車升大客車最高1萬3500元。另有生活津貼，包含小客車逕升大客車8週，政府及業者各負擔2萬3800元；大貨車升大客車5週，政府及業者各負擔1萬4875元「育才」補助，若任職滿6個月及1年時，再發給各3萬元「留才」補助。（編輯：張雅淨）1110924