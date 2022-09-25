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未來24小時颱風庫拉有機會形成 估對台灣無影響

2022/9/25 17:43（9/25 18:19 更新）
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氣象局表示，25日下午在日本東南方海面有熱帶低壓（左）生成，未來24小時有機會形成今年第17號颱風庫拉。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
氣象局表示，25日下午在日本東南方海面有熱帶低壓（左）生成，未來24小時有機會形成今年第17號颱風庫拉。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
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（中央社記者張雄風台北25日電）氣象局今天表示，今天下午在日本東南方海面有熱帶低壓生成，未來24小時有機會形成今年第17號颱風庫拉；南海一帶有熱帶系統發展的跡象，是否會形成颱風需待中颱諾盧通過後再觀察。

中央氣象局今天發布熱帶性低氣壓生成訊息，下午2時在日本東南方海面生成，未來24小時有機會形成今年第17號颱風庫拉。

氣象局預報員曾昭誠告訴中央社記者，預估庫拉的強度為輕颱等級，將向西北方移動，接著在日本南方海面轉東北，預測路徑都是在海面上，應該不會對任何陸地造成影響，也對台灣沒有影響。

由於這個熱帶低壓生成位置與今年第15號颱風塔拉斯相近，曾昭誠說，主要是因為目前在日本東南方海域有一個高壓缺口，容易讓熱帶系統發展，但由於緯度偏高，加上容易沿高壓邊界走，因此熱帶低壓或颱風生成後強度通常不強，且很快就會往北方離開。

根據氣象局網站，中颱諾盧今天下午約在鵝鑾鼻南南東方800公里海面上，向西北西轉西進行，預估未來將會持續往南海方向移動。

曾昭誠提到，未來一週南海一帶可能會有熱帶系統生成，是否會增強為颱風、或是對台灣的影響，需要等到現在的中颱諾盧通過南海後才會比較明朗。（編輯：唐聲揚）1110925

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