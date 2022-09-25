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宜蘭山區超大豪雨 西帽山累積雨量456.5毫米

2022/9/25 15:30（9/25 15:51 更新）
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氣象局25日表示，東北風影響及對流雲系發展旺盛，宜蘭山區有局部超大豪雨發生，北北基、花蓮則有局部大雨。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
氣象局25日表示，東北風影響及對流雲系發展旺盛，宜蘭山區有局部超大豪雨發生，北北基、花蓮則有局部大雨。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
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（中央社記者張雄風台北25日電）氣象局今天表示，東北風影響及對流雲系發展旺盛，宜蘭山區有局部超大豪雨發生，北北基、花蓮則有局部大雨；今天截至下午3時，以宜蘭縣西帽山累積雨量達456.5毫米最多。

中央氣象局下午持續發布豪雨特報，東北風影響及對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天宜蘭縣山區有局部超大豪雨或大豪雨發生，宜蘭縣有局部大豪雨或豪雨發生，基隆北海岸、新北（汐止）地區及台北、花蓮山區有局部大雨發生，注意雷擊、強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。

超大豪雨地區為宜蘭縣；大雨地區為基隆市、台北市、新北市、花蓮縣。

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根據氣象局網站，今天零時起至下午3時，宜蘭縣南澳鄉西帽山累積雨量達456.5毫米、宜蘭縣冬山鄉達365.5毫米；累積雨量前19名皆在宜蘭縣，第20名則是台北市士林區陽明山國家公園擎天崗77毫米。

氣象局說明，若24小時累積雨量達500毫米以上則稱為超大豪雨；若24小時累積雨量達350毫米以上，或3小時累積雨量達200毫米以上則稱為大豪雨；豪雨指24小時累積雨量達200毫米以上，或3小時累積雨量達100毫米以上；大雨指24小時累積雨量達80毫米以上，或時雨量達40毫米以上。（編輯：管中維）1110925

宜蘭縣大同鄉清水地熱附近溪水暴漲，17車43人25日上午受困在對岸沙洲，經消防聯繫後得知目前安全無虞，且食物與水充足，暫時不須救援，一行人將撤離至後方山區紮營。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年9月25日
宜蘭縣大同鄉清水地熱附近溪水暴漲，17車43人25日上午受困在對岸沙洲，經消防聯繫後得知目前安全無虞，且食物與水充足，暫時不須救援，一行人將撤離至後方山區紮營。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年9月25日
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