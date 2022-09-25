日本氣象廳預測第17號颱風將生成 不影響台灣

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日本氣象廳25日下午3時表示，目前位於馬里亞納群島的熱帶低氣壓a，可能在接下來24小時內發展成今年第17號颱風。（圖取自日本氣象廳網頁jma.go.jp）

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（中央社東京25日綜合外電報導）日本氣象廳今天下午3時表示，目前位於馬里亞納群島的熱帶低氣壓，可能在接下來24小時內發展成今年第17號颱風。根據目前預測路徑不影響台灣，應該也不會影響到日本本州島。

日本氣象新聞公司（Weathernews）表示，第17號颱風可能對日本小笠原群島及伊豆群島帶來影響，仍須關注後續發展。

根據目前對熱帶低氣壓的路徑預測，9月26日到27日間將經小笠原近海北上，有可能靠近父島等地。之後的預測路徑可能東轉，預料將遠離日本，應該不會對本州島方面帶來影響。

今年9月至今已生成5個颱風，第17號颱風生成的話將成9月第6颱，高於往年9月平均生成5個颱風。

根據統計，每年8月是最多颱風生成月份，平均會有5.7個颱風；9月以平均5個颱風次之、7月以平均3.7個颱風排名第3；至於接下來的10月，往年平均也會有3.4個颱風生成。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110925