宜蘭清水地熱溪水暴漲43人受困 怪手接駁渡溪

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宜蘭縣大同鄉清水地熱旁溪水暴漲，17車43人25日上午受困對岸沙洲，搜救人員決定以怪手將受困人員接駁上岸，下午3時許展開第1波載運受困人員渡溪。（讀者提供） 中央社記者王朝鈺傳真111年9月25日

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（中央社記者王朝鈺宜蘭25日電）宜蘭連日降雨，使得大同鄉清水地熱旁溪水暴漲，17車43人上午受困對岸沙洲，考量安危，搜救人員決定以怪手將受困人員接駁上岸，下午3時許展開第1波載運受困人員渡溪。

宜蘭縣消防局上午8時44分獲報，疑有人車受困清水地熱對岸沙洲，經聯繫後得知共有17輛車43人紮營，目前安全無虞，且食物與水充足，打算待溪水退去後撤離，其中一輛紅色休旅車停放在岸邊，上午約11時遭溪水沖到溪床上，所幸車內無人，駕駛已由友人載至安全處會合。

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搜救人員先請受困人員後撤至山上相對高點，並出動2部怪手在現場挖除砂石改變水流，由於天色漸晚，搜救人員擔心山上雨勢漸大，經評估後，決定先行以挖土機將受困人員接駁上岸，消防人員下午2時38分搭乘怪手抵達對岸與待援民眾接觸，下午3時12分展開第1梯次救援載運渡溪。

此外，消防抵達現場後，發現另一河岸疑有民眾受困在岸邊，經詢問得知共10車23人在此紮營，所幸安全無虞，且食物與水充足，下午1時許已協助全數人員徒步上岸。（編輯：唐聲揚）1110925