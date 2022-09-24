更多編輯台推薦新聞：
鄰近小行星塵埃中發現水 為地球生命起源提供線索
科技

鄰近小行星塵埃中發現水 為地球生命起源提供線索

專訪／義大利總理熱門人選梅洛尼：當選後加強與台灣合作
國際

專訪／義大利總理熱門人選梅洛尼：當選後加強與台灣合作

0+7入境檢疫擬10/13上路 何時該快篩？可外出用餐嗎？QA一次看
生活

0+7入境檢疫擬10/13上路 何時該快篩？可外出用餐嗎？QA一次看

成功的人不一定最有才華 2022搞笑諾貝爾：運氣才是關鍵
科技

成功的人不一定最有才華 2022搞笑諾貝爾：運氣才是關鍵

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
悠遊國旅10月加碼 花東旅行團多領1萬元補助
首頁 / 生活

悠遊國旅10月加碼 花東旅行團多領1萬元補助

2022/9/24 09:26（9/24 10:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
交通部觀光局宣布，悠遊國旅體旅遊第2階段10月1日開跑，加碼補助花東地區旅遊團，對旅行業者每團多提供新台幣1萬元。圖為台東池上伯朗大道。（中央社檔案照片）
交通部觀光局宣布，悠遊國旅體旅遊第2階段10月1日開跑，加碼補助花東地區旅遊團，對旅行業者每團多提供新台幣1萬元。圖為台東池上伯朗大道。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北24日電）交通部觀光局今天宣布，悠遊國旅團體旅遊第2階段10月1日開跑，將加碼補助花東地區旅遊團，對旅行業者每團提供新台幣1萬元，加上原本2萬至3萬元的補助，旅行業可申請每團補助的最高金額為4萬元。

觀光局發布新聞稿，悠遊國旅團體旅遊補助第1階段自7月15日執行至9月30日，每家旅行社可申請20團2萬元至3萬元的旅遊補助，包裝優質行程，10月1日起將啟動第2階段團體旅遊補助。

17日、18日連續2天台東發生大地震，對花蓮及台東地區觀業造成衝擊，日前總統蔡英文及行政院長蘇貞昌視察花東災情時，指示交通部長王國材研議相關協助花東觀光振興措施。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

觀光局說，10月啟動第2階段國旅時，對招攬安排前往花東地區團體旅遊的旅行業者特別加碼，旅行業者於10月1日至12月15日間安排團體前往花東地區旅遊，每團可再特別加碼1萬元，也就是只要符合基本行程條件及加碼獎助條件，符合在花東地區住宿停留的團體旅遊，旅行業最高可申請每團補助4萬元。

觀光局預估，悠遊國旅團體旅遊第2階段將有逾3.3萬團體旅遊申請，希望旅行業積極包裝花東團遊優質行程，招攬旅客在震後前往花東地區旅遊。（編輯：郭諭儒）1110924

延伸閱讀
遊樂園3折優惠 10/7最後一天8月餐飲營業額寫歷年次高 經部：恢復疫情前水準0+7入境檢疫預計10/13上路 何時該快篩？可以外出用餐嗎？QA一次看台東鄉親搭機享優惠 9/26至11/25北東線9折
蔡英文
路透：台灣官員稱中國鎖台屬戰爭行為 誓不投降鄭運鵬快篩陽將請假 24日桃園誓師大會照常進行
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族