悠遊國旅10月加碼 花東旅行團多領1萬元補助
2022/9/24 09:26（9/24 10:11 更新）
交通部觀光局宣布，悠遊國旅體旅遊第2階段10月1日開跑，加碼補助花東地區旅遊團，對旅行業者每團多提供新台幣1萬元。圖為台東池上伯朗大道。（中央社檔案照片）
（中央社記者汪淑芬台北24日電）交通部觀光局今天宣布，悠遊國旅團體旅遊第2階段10月1日開跑，將加碼補助花東地區旅遊團，對旅行業者每團提供新台幣1萬元，加上原本2萬至3萬元的補助，旅行業可申請每團補助的最高金額為4萬元。
觀光局發布新聞稿，悠遊國旅團體旅遊補助第1階段自7月15日執行至9月30日，每家旅行社可申請20團2萬元至3萬元的旅遊補助，包裝優質行程，10月1日起將啟動第2階段團體旅遊補助。
17日、18日連續2天台東發生大地震，對花蓮及台東地區觀業造成衝擊，日前總統蔡英文及行政院長蘇貞昌視察花東災情時，指示交通部長王國材研議相關協助花東觀光振興措施。
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觀光局說，10月啟動第2階段國旅時，對招攬安排前往花東地區團體旅遊的旅行業者特別加碼，旅行業者於10月1日至12月15日間安排團體前往花東地區旅遊，每團可再特別加碼1萬元，也就是只要符合基本行程條件及加碼獎助條件，符合在花東地區住宿停留的團體旅遊，旅行業最高可申請每團補助4萬元。
觀光局預估，悠遊國旅團體旅遊第2階段將有逾3.3萬團體旅遊申請，希望旅行業積極包裝花東團遊優質行程，招攬旅客在震後前往花東地區旅遊。（編輯：郭諭儒）1110924
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