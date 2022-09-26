唐獎大師論壇 永續發展獎得主分享建構未來

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（中央社記者楊思瑞台南26日電）唐獎教育基金會今天在成功大學舉辦第5屆唐獎大師論壇，永續發展獎得主、美國經濟學家傑佛瑞．薩克斯（Jeffrey D. Sachs）透過視訊分享「永續發展，我們想要的未來」。

下午在成大登場的唐獎大師論壇由中央研究院院士劉兆漢擔任主持人，3名與談人分別為成大校長蘇慧貞、台北政經學院院長陳添枝、國立中央大學管理講座教授梁啟源，除了吸引不少成大師生到場，還有100多名台南一中、台南女中學生報名參加。

在劉兆漢引言後，先由傑佛瑞．薩克斯以「永續發展，我們想要的未來」發表專題演講，3名與談人隨後就演講內容發表看法，並提出問題由傑佛瑞．薩克斯進一步說明，交流討論內容多元、熱烈，原定2小時的活動延長近20分鐘。

傑佛瑞．薩克斯在演講中表示，他認為要以4大支柱來打造永續發展未來，分別是消弭全球貧窮、打造公平正義原則的社會、正視氣候變遷與生態環境危機、及努力確保世界和平，以往各個國家或地區大多面臨不同挑戰，但現在面對的是全人類共同挑戰，應有正確心態且趕快採取行動才行。

傑佛瑞．薩克斯指出，除了透過教育建立全人類在這方面的共識，還要依靠務實的政策制定與執行，以及各個國家間相互合作來達成目標，但區域合作是很大的挑戰，今年全球各角落還是不斷有衝突發生，如何善用外交手段強化國與國之間的對話很重要，哪怕是很官僚式的對話也會有幫助。

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傑佛瑞．薩克斯在回應與談人提問時表示，大自然沒有政治邊境，只有生態體系邏輯，像蒙古擁有利於開發太陽能的沙漠地區，可透過與其他國家合作換取對等資源，就可能在東北亞區域打造出零碳排供電體系，但這需要國與國之間充分信任，否則容易付出巨大代價，歐洲此次因戰爭遭俄羅斯切斷能源供應，就是實際教訓。

對於與談人提問對於台灣能源政策的建議，傑佛瑞．薩克斯表示，東北亞區域電網若能推動，可讓相關國家一起參與，現今海底電纜技術成熟，台灣或許有機會加入，但有一定困難度，台灣推動淨零排放能源政策應有務實時間表，以免造成負面影響。（編輯：黃世雅）1110926